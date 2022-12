Camila Homs habló sobre la relación que tiene Charly Benvenuto, su novio, con sus hijos: “Paciencia”

Camila Homs tuvo que atravesar un complicado momento a finales del 2021 y durante el 2022, cuando su relación de más de una década con Rodrigo de Paul llegó a su fin. Y es que la pareja parecía no compatibilizar, por lo que decidieron separarse y al poco tiempo apareció en escena Tini Stoessel, quien es la actual novia del jugador de la Selección Argentina.

Camila y Rodrigo tuvieron dos hijos juntos: Francesca y Bautista, y aunque tuvieron que mediar abogados, la pareja pudo ponerse de acuerdo sobre tu manutención y las visitas. Los pequeños viven con su madre en Buenos Aires, mientras que Rodrigo desarrolla su carrera futbolística en Madrid, España y recibe frecuentemente las visitas de la cantante.

Camila Homs con sus hijos. (Instagram).

Por su parte, Homs también pudo rehacer su vida y volvió a confiar en el amor de pareja. Le dio una nueva oportunidad a enamorarse y parece que está muy feliz al lado de Charly Benvenuto, con quien está en pareja desde mitad de 2022. El hombre en cuestión no es muy mediático, se conocieron por ser vecinos en Puerto Madero y hoy deciden compartir su vida.

Los hijos de Rodrigo con la camiseta argentina. Foto: Instagram

Si bien la pareja no se muestra mucho, Camila habló de su novio en una entrevista que tuvo con revista Caras, donde fue tapa. La exposición que le dio la ruptura con el futbolista y, posteriormente todo el escándalo que se desató contribuyó a que Homs lograra un lugar como conductora de Cucinare, una nueva propuesta de eltrece.

Camila y Charly fueron fotografiados tras una cena. Foto: TN

Qué dijo Camila Homs sobre la relación de su novio con sus hijos

Camila en la entrevista con la revista se refirió a sus hijos, su relación pasada con de Paul y también de su relación actual. “Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, cómo los trata, la paciencia que les tiene. A veces ¡más que yo!”, dijo la modelo e influencer en una charla íntima.

Camila y Charly disfrutaron de unas vacaciones en el verano europeo. Foto: Archivo

“Así que estoy feliz y no me puedo quejar por el presente que estoy viviendo. Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina”, sostuvo Camila, desmintiendo todo tipo de rumores que aseguraban que la pareja había llegado a su fin luego de unos pocos meses de relación.