Brenda Asnicar le respondió a una seguidora que la criticó por ir al baño: “Las divinas también”

Brenda Asnicar es noticia nuevamente y no por su carrera profesional o sus posteos en Instagram sino por un mensaje en Twitter. Es que la actriz le respondió a una seguidora que la criticó por ir al baño y su contestación no tardó en viralizarse.

Brenda Asnicar furiosa con una seguidora. Foto: instagram

Este domingo, Agustina, una usuaria de la red social escribió que había escuchado a la cantante hacer pis. “Acabo de escuchar mear a Brenda Asnicar, al final las divinas no son tan divinas”, posteó.

Al leerla este miercóles, la expareja de Duki le contestó: “Las divinas también ‘meamos’, que morbosa que sos por cierto, mi reina”.

La respuesta de Brenda Asnicar a una seguidora. Foto: Via Pais

“Increible @Asnicar__Brenda!! Cómo se te ocurre “mear”??? SACRILEGIO! algo que jamás imaginamos que podías hacer, dios salve a la reina divina! Amén! Meen!”, “Que esperaba? Mear a ritmo de gasolina de verdad???”, “Eu y no me digas que respiras también”, ironizaron algunos.

El día que Brenda Asnicar abandonó un movil

En julio de este año, Brenda Asnicar se enojó Nacho Elizalde porque no sabía su nombre. En la grabación que se viralizó en las redes sociales, se puede ver que la artista se levanta muy molesta dispuesta a abandonar el estudio.

“No, no, no. ¡Quedate!”, le dijo el influencer. “No, no me gusta trabajar así”, respondió ella visiblemente enojada y sentenció: “Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista”.