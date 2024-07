¡Bomba! Carmen Barbieri dio detalles de su romance con Daniel Scioli

Carmen Barbieri es una actriz, productora de teatro y conductora de televisión argentina con una extensa trayectoria en los escenarios y en los medios de comunicación del país. Actualmente se luce en la conducción de Mañanísima, su programa en El trece. La famosa reveló un inesperado romance que tuvo en el pasado.

La actriz y conductora estuvo casada más de 25 años con el director teatral Santiago Bal, con quien tuvo a su único hijo Federico. Después de su polémico divorcio, Carmen no volvió a presentar otra pareja públicamente, pero sí de vez en cuando cuenta alguna anécdota de sus romances.

Qué le pasó a Carmen Barbieri. / Gentileza

A lo largo de su vida, la famosa fue revelando las distintas historias de amor que vivió con figuras tanto públicas como no tanto. Carmen al ser una reconocida actriz y humorista tuvo parejas conocidas en mundo del espectáculo y la política.

Carmen Barbieri reveló que tuvo un romance con Daniel Scioli

La conductora estuvo de visita en el programa “La Noche Perfecta” por El Trece que conduce Sebastián Wainraich. Fue allí que el conductor le preguntó: “¿Es verdad que tuviste un romance con Daniel Scioli?”.

Ante esto, Carmen respondió sincera: “Sí, pero yo no lo conté. Lo contó su exmujer Karina Rabolini. Ella dijo: ‘Carmencita fue novia de Daniel, ¿sabías?’. Él después me llamó por teléfono para disculparse y decirme que él no lo había querido contar”.

Daniel Scioli secretario de Turismo de la Nación en la Sala de Convenciones

Al develar esta noticia, el conductor quiso saber más: “¿En qué época fue?”. “En ese momento, él no era político y tampoco corría con las motos en el agua. A Daniel le gustaba el deporte, pero éramos muy chicos, adolescentes. Venía a buscarme al colegio”, reveló Carmen Barbieri.

Luego la conductora y actriz contó cómo fue que conoció a Scioli en su adolescencia: “No sé cómo fue la onda. Era un grupo de gente de artículos para el hogar. Estaban Garbarino, Frávega y Scioli. Éramos un grupo de amigos y amigas. Cada uno se había enganchado con una”.

“Fue muy poco tiempo. Un año o menos. Éramos muy chicos, adolescentes. De grande ya me hice muy amiga, amé a su familia. Yo lo quiero, es muy buena persona. Un hombre transparente y honesto”, expresó Carmen Barbieri.