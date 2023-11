Barby Silenzi rompió el silencio y reveló una teoría sobre su crisis con El Polaco: “Se asustó”

Barby Silenzi y El Polaco están en pareja hace cuatros años y juntos tienen una hija llamada Abril. Sin embargo, la pareja tuvo varios idas y vueltas, pero siempre lograron superar los obstáculos para seguir apostando al amor.

El cantante estuvo en el programa de Juana Viale el domingo y fue ahí que reveló que está en una “crisis muy grande” con la bailarina. Lo que hace varios días se sospechaba y corría el rumor de una separación.

El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una crisis en su relación. Foto: Instagram/elpolaco

Además, horas antes mientras el músico se encontraba en Brasil porque fue a ver la final de la Copa Libertadores, fue la bailarina quien dejó fuertes mensajes en sus redes sociales que daban a entender un distanciamiento en la pareja.

Barby Silenzi contó cuál cree que es el motivo que llevó a la crisis con El Polaco

Luego de que El Polaco revelara la situación de la pareja, Barby habló en Intrusos sobre cómo se siente y cuáles fueron los motivos de la nueva crisis. Mientras ensayaba para la “salsa de a tres” que bailará con El Conejo.

Lo primero que resaltó fue que ella no sabía que él iba a decir que estaban pasando por una crisis, y que la última vez que hablaron fue antes de que el viajara. “A mí me gustaría que él hable cuando vuelva... El martes tuvimos un intercambio de palabras, nada grave y desde ahí no hablamos más de nada”, expresó Barby.

Luego resaltó que ella sigue enamorada de él y espera poder reconciliarse. “Él siempre fue así pero ahora no sé qué pasó... Yo siempre sigo apostando a la pareja. De hecho, ahora, teníamos proyectos juntos, de familia y ahora no sé qué le pasó a él”.

“Quizás está cansado o tiene ganas de estar soltero, tiene ganas de estar con otras personas o no sé. Y lo entiendo porque capaz que se aburrió, pero primero charlalo conmigo primero, comunicámelo”, agregó Barby.

Luego planteó su teoría de por qué están en crisis: “Capaz le dio miedo tomar la decisión que íbamos a tomar. La verdad no sé”.

Ante esta idea, le preguntaron si era porque pensaban casarse, a lo que Barby respondió angustiada: “No, casarse lo sigo esperando... íbamos a vivir juntos. Estábamos en ese tema de unir y no tener 80 casas repartidas. ¡Quizás se asustó! No sé”.