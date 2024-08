Así está hoy Miranda, la hija de Pilar Smith, a sus 14 años

La reconocida periodista y conductora Pilar Smith, con una extensa carrera en los medios, logró equilibrar su ardua vida profesional con su rol de madre de tres hijos. Miranda, la hija mayor de Pilar, acaba de cumplir 14 años, y su historia de vida está marcada por el cariño y el tiempo compartido con su madre, quien siempre encuentra la manera de estar presente, a pesar de sus múltiples compromisos laborales.

Miranda: una joven con intereses claros y una estrecha relación con su madre

Miranda, fruto del matrimonio de Pilar Smith con el productor Andrés Baguear, de quien se separó después de más de una década de matrimonio, comparte con su madre una estrecha relación. A través de sus redes sociales, Miranda muestra sus intereses y momentos especiales con sus amigos, su afición por fotografiar atardeceres y su amor por la playa.

La joven también desarrolló un interés por el entretenimiento, alentado por la fama de su madre y sus visitas a programas de televisión. Hoy, Miranda es una activa usuaria de TikTok y disfruta compartiendo contenido con sus seguidores.

Miranda, la hija de Pilar. Foto: Instagram

Hace unos días, Pilar celebró el cumpleaños número 14 de Miranda con una fiesta en un galpón de Palermo. El evento contó con DJ, stands de glitter y uno para sacarse fotos, pernil, bar de pizza y una mesa dulce, haciendo de esa noche una celebración inolvidable para todos los presentes.

Un cambio de horario en el trabajo de Pilar Smith que hizo posible lo imposible

Debido a la licencia por maternidad de Agustina Casanova, Pilar tuvo que asumir la conducción de Telefe Noticias en el horario nocturno. Este cambio le permitió desayunar con su hija y llevarla a la escuela cada mañana, una experiencia nueva y gratificante tanto para Pilar como para Miranda.

Ahora Pilar lleva a la escuela a su hija. Foto: Instagram

“Ahora la estoy llevando todos los días, está feliz y no puede creerlo. Ahora estoy en el horario de la noche por estos tres meses y me lo posibilita. Se despierta antes ansiosa para que desayunemos juntas y vamos en el auto charlando y está feliz de que me tiene ese ratito sola para ella”, contó Pilar en una entrevista exclusiva con Paparazzi.