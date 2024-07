Así está hoy Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera a un mes de su nacimiento

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron el 8 de diciembre en una ceremonia íntima con sus seres queridos. El día especial en el que sellaron su amor tuvo la feliz noticia del embarazo de la pareja. Finalmente, a mediados de junio llegó al mundo, Cruz, el cuarto hijo de la modelo y el primero del piloto.

El acontecimiento llenó de felicidad y dicha a la familia con el nuevo bebé que es mimado por todos. Nicole Neumann comparte en sus redes sociales su rutina con su bebé y sus hijas que no dudan en darle cariño a su hermanito.

Nicole Neumann y Manu Urcera tras el nacimiento de Cruz. Foto: Instagram

Desde que anunció su embarazo hasta el nacimiento de su bebé, la modelo compartí cada preparación en su casa para la llegada de su bebé. “Qué emoción llegar a casa, una nueva vida, un integrante más de esta familia, un nuevo camino lleno de felicidad y amor. Bienvenido Cruz, te esperábamos con todo nuestro corazón. Te amamos”, escribió en su perfil Nicole para dar la bienvenida pública a su bebé.

Las fotos de Nicole Neumann y Cruz a un mes de su nacimiento que generaron críticas

La modelo y el piloto tomaron la decisión de no exponer a su hijo en redes sociales, es decir suben fotos, pero no muestran la cara del bebé para no exponerlo siendo tan chico. Sin embargo, si comparten cada paso que da en su crecimiento.

Nicole Neumann y su bebé Cruz a un mes de su nacimiento Foto: instagram/nikitaneumannoficia

Nicole causó ternura en la red social al mostrar lo grande que esta su bebé a un mes de su nacimiento. “Aproveché que trabajé un poquito en casa, y me saqué unas fotitos con Cruz. Qué difícil es que las mamás tengamos lindas fotos con nuestros bebés, ¿no? Jaja, ¿les pasa? Siempre somos las ‘fotógrafas’”, escribió la modelo junto a una serie de fotos de Cruz.

La modelo aprovecha cada momento que tiene con su bebé y esta vez decidió fotografiarse con él y compartir con sus seguidores sin mostrar el rostro. Cruz tiene un conjunto deportivo en color blanco. Pese a las tiernas fotos, algunos de sus seguidores dejaron críticas porque no muestran la cara del bebé, método que usan varias famosas del país.

“Ni Messi le tapo la cara a los hijos”; “La verdad que no entiendo, si no querés que se vea la cara del bebé ¿para qué subís la foto?”; “Va a mostrar la cara de acuerdo al billete que le pongan”; “Ridícula”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.