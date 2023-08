Así está hoy Amanda, la hija de 16 años de Juan Minujín que sigue los pasos de su papá

Son muchos los hijos de famosos que siguen los pasos de sus padres, pero últimamente se está desplegando un gran talento en una generación de adolescentes y jóvenes adultos que incursionan en el mundo del cine, la televisión o el teatro.

Tal es el caso de las hijas de Diego Peretti o Soy Rada, que la rompen en el escenario. Ahora, a esta lista se suma Amanda, la hija de 16 años de Juan Minujín.

Aunque el actor siempre tuvo un perfil muy bajo en lo que respecta a su vida privada, en Instagram postea fotos con Laura, su pareja, y sus hijas, Amanda y Carmela. Recientemente, se supo que la mayor sigue los pasos de su papá y avanza a ritmo acelerado.

La adolescente sigue los pasos de su papá. Foto: instagram

Así está hoy Amanda: se dedica a la actuación y ganó un premio por su labor

Siempre que le preguntan por su familia, Minujín asegura que permite que sus hijas elijan el camino que quieren seguir, sea dentro o fuera del mundo del espectáculo.

Amanda participó del film ‘Las buenas intenciones’, donde pudo demostrar su talento teniendo solo 14 años. Fue ese rol el que le valió un galardón de los Premios Sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como revelación.

A raíz de la pandemia, el evento se pospuso y Juan acompañó a Amanda recientemente a recibir el reconocimiento. Sobre la evolución profesional de la adolescente, expresó: “Estoy muy contento. Veo bien su crecimiento, la verdad es que está un poco explorando el mundo y viendo qué quiere hacer”.

En diálogo con la Revista Gente, el artista profundizó: “Se está tomando el tiempo para esto y mientras tanto es hermoso que reciba este reconocimiento”. En cuanto a si le ofrece consejos, Juan contó: “No, no. Yo dejo que ella haga su camino sola, todo lo posible. Tranquila, sola... Yo estoy ahí si me necesita, pero trato de que ella vaya eligiendo qué quiere hacer. No necesariamente tiene que seguir haciendo esto...”.