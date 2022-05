Alfredo Casero protagonizó un escándalo con Luis Majul que sigue dando que hablar. El actor decidió enfrentarse a cualquiera que lo desafíe, especialmente al periodista. El Dipy asistió al programa en La Nación +, habló sobre él y se ganó una respuesta filosa.

Casero en el momento en el que empieza a increpar a Luis Majul luego de recibir una burla de su parte. (Twitter).

El cantante manifestó que, para mejorar la situación del país, hay que “atar a uno en Plaza de Mayo”. Por otro lado, se burló de que él está conduciendo un programa de radio, en lugar de Alfredo Casero. Enseguida, el actor le respondió a través de redes sociales, con la dureza que lo caracteriza.

El Dipy con Majul Foto: LN+

“Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada”, lanzó Alfredo Casero. Por otro lado, el actor se enfrentó nuevamente a Luis Majul: “me los como como las berenjenas con escabeche”. Él insiste en que están usando políticamente al cantante.

Alfredo Casero Foto: Web

“Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va a en serio”, sentenció Casero. Pero fue un paso más allá: “Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda”.

Alfredo Casero continuó con sus ataques

El Dipy no fue el único perjudicado. En el mismo video, Alfredo amenazó a los políticos de Juntos por el Cambio: “Tengan cuidado porque todo lo que tengan, todo... las amantes, los negocios, la guita, los viajes, la plata afuera, lo que sea, vamos a tener claro para verlo todo”.

Alfredo Casero

También cayeron Javier Milei y su partido político. “Todos esos son todos cagadores. Esos son todos. Te están cagando, todos tienen arreglos entre ellos, todos... porque si no, no me hubieran llamado por teléfono”, lanzó.