Alfredo Casero es conocido por tener “pocas pulgas”. Así como se le reconoce su magnífico estilo para hacer humor, que lo llevó a cosechar grandes éxitos en los ’90, proponiendo cosas que se salían del sexismo y la chabacanería de la época; también se advierte que no es considerado de los famosos más simpáticos.

No obstante, aunque en muchas ocasiones le pesa y se nota, suele pararse a dar entrevistas a los cronistas y aceptar invitaciones a determinados programas. Nada garantiza que el resultado de esos cruces sean siempre positivos.

Casero tomó una posición política en contra de las anteriores gestiones desde hace años, lo que circunstancialmente lo acercó al actual Gobierno. Esta postura hace que su punto de vista sobre la actualidad sea muy valorado. En este contexto, fue invitado al ciclo que conduce Esteban Trebucq en el canal de streaming Bondi.

Por qué Casero abandonó un programa en vivo

Casero intentaba hablar, cuando de fondo se escuchaban voces de la producción. Sin poder abstraerse, pidió de muy mal modo que hagan silencio. “Che, si hablan me voy a la mierda. Si no, estoy hablando al pedo. ¿Para qué me invitan?", enfatizó.

Ante la respuesta de una persona fuera de cámara, el actor se sacó los auriculares y los arrojó sobre la mesa. “Me voy”, dijo, mientras fuera de micrófono se quejaba del “quilombo” que había. “Mínimamente quiero respeto”, agregó.

Mientras Trebucq le pedía disculpas insistentemente, también le preguntaba si le parecía que lo habían tratado con respeto -aludiendo que el ruido provenía de una producción ajena a la de su programa-. Casero advirtió que sí, pero que no podía hablar con tanto ruido en el ambiente. “No puedo hablar cuando está hablando otro, me parece una cagada”, cerró el actor, quien, una vez más, abandonó un estudio preso de la ira.