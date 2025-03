Alfredo Casero recibió el alta tras ser operado de urgencias: “Acá estoy”

El actor y humorista Alfredo Casero sorprendió a sus seguidores tras informarse que fue internado de urgencia en la Clínica San Camilo, ubicada en el barrio porteño de Caballito, debido a un problema en la cadera que arrastra desde hace meses.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien dio a conocer la información en X (ex Twitter), donde detalló que Casero ingresó al centro de salud en la madrugada del lunes 17 de marzo. “Ingresó a las cinco de la mañana por un problema en la cadera que tiene desde hace siete meses”, explicó.

La noticia fue compartida por Juan Etchegoyen.

Minutos después, el periodista se comunicó con Antonella Cores, la jefa de prensa del artista, quien le confirmó la gravedad del cuadro y la intervención quirúrgica. “Fue una operación muy delicada”, afirmó.

Pasado tres días de su operación, el humorista habría evolucionado de forma correcta, por lo que se tomó una gran decisión desde la Clínica: darle el alta médica.

Los detalles del alta médica Alfredo Casero tras su operación

El creador de Cha Cha Cha salió de la Clínica San Camilo cerca de las 14.20 del viernes. Tras salir del centro médico junto a su hijo Nazareno, se dirigió al domicilio de una de sus hijas para comenzar su proceso de rehabilitación.

Alfredo Casero junto a su hijo Nazareno

Ya en el domicilio, publicó un tuit en X para tranquilizar a sus seguidores. “Acá estoy, amigos, estaremos con Chaxhaxha celebrándolo, estuve en la San Camilo, es un lugar donde me han tratado como nunca antes. No dejo de hacer Chaxhaxha ni muerto. Gracias a todos ustedes. Los que me acompañaron“, aseveró.

El historial de salud de Alfredo Casero

No es la primera vez que el actor enfrenta problemas de salud relacionados con su cadera. En enero de este año, Alfredo ya había sido internado en la Clínica Zabala por la misma dolencia, aunque en aquella oportunidad, su estadía en el hospital fue breve y terminó en una insólita anécdota: según trascendió, Casero habría abandonado el centro de salud sin el alta médica para poder presentarse a una función de Cha, cha, cha en el teatro.

Alfredo Casero en la obra "Cha, cha, cha".

Alfredo Casero preocupó a sus fanáticos.

El humorista, reconocido por su carrera en televisión y teatro, estuvo alejado de los medios en los últimos meses, centrándose en su recuperación y en algunos proyectos personales. Sin embargo, su estado de salud sigue siendo un tema de preocupación.