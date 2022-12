Agredieron brutalmente a la influencer Daniela “La Mego” a la salida de un boliche

La influencer trans Daniela “La Mego” fue agregida brutalmente este domingo a la mañana por cuatro mujeres trans y dos varones gays a la salida de “Amérika”, un boliche orientado a la comunidad LGBT, ubicado en el barrio porteño de Almagro.

El posteo que realizó Daniela "La Mego" luego de la agresión. Foto: Instagram/@la.

En diálogo con Vía País, la tiktoker contó cómo fueron los hechos. Además, denunció que previo a asistir al lugar, había alertado a la seguridad sobre las constantes amenazas que recibía desde hacía meses, pero no hicieron nada para evitarlo.

El posteo que realizó Daniela "La Mego" luego de la agresión. Foto: Instagram/@la.

“Hace dos meses, yo estaba en Amérika y hubo un cruce de miradas con tres chicas en el baño que me miraron mal y yo me reí. Después de dos horas, me las cruzo, me empujaron y me quisieron tirar de las escaleras”, comenzó diciendo.

Las imágenes después de la brutal golpiza que recibió Daniela "La Mego". Foto: Gentileza Daniela "La Mego"

Y siguió: “Después empezaron las amenazas a través de Tiktok, diciéndome me iban a pegar, que me iban a cortar la cara y a arrancar la peluca. Después, siguieron por Instagram”.

Al recibir mensajes amenazantes, “La Mego” dejó de asistir a “Amérika”. Sin embargo, este sábado se comunicó con el personal del sitio para avisar sobre su situación y que finalmente volvería. “Cuando salgo del boliche desprevenida con mi amigo yendo a buscar el auto un chico me grita ‘cuidado’”, explicó.

Las imágenes después de la brutal golpiza que recibió Daniela "La Mego". Foto: Gentileza Daniela "La Mego"

“En ese momento ya me habían sacado la peluca, me habían pegado una trompada, una patada y caí contra la pared”, comentó.

“Me empiezan a pegar y viene un chico a separarlos, pero cuando me quieren tirar arriba de un auto, agarré una botella que encontré para defenderme. Sin embargo, cuando la rompo, me pegan y caigo sobre el vidrio. Terminé cortándome y ellos salieron corriendo”.

Qué ocurrió con los agresores de Daniela “La Mego”

Según contó Daniela “La Mego”, la denuncia aun no está radicada, ya que no conoce quiénes fueron los agresores. “No entiendo nada porque me agarraron de espaldas. Lo único que me acuerdo es que estaba tirada en el piso y que me estaban pegando entre cuatro. No me acuerdo ni las caras”, aseguró.