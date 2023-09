Agredieron a Jorge Rial en la puerta de la Radio 10: qué dijo el periodista sobre el hecho

A lo largo de su carrera, Jorge Rial se posicionó como uno de los conductores más conocidos del mundo del espectáculo y de los medios de comunicación, generando así una gran cantidad de fans, pero también de los conocidos como haters.

Debido a su poder como figura pública, suele ser el centro del foco del público donde va, incluso a la salida de los diferentes lugares, de donde trabaja. En ese contexto fue en el que le tocó vivir un tenso episodio cuando se retiraba de Radio 10.

La agresión a Jorge Rial al salir de Radio 10: “Ojalá pueda…”

Al retirarse de Radio 10, luego de hacer su programa Argenzuela, Jorge Rial vivió un tenso episodio cuando una mujer intentó atacarlo, por suerte el hecho no pasó a mayores. Cuando pisó la calle, al conductor lo esperaba un notero del programa “Socios del Espectáculo”, para realizar una entrevista. En ese momento, se acercó una señora para hablar con él.

“Me empieza a gritar, lo que recuerdo porque es medio inconexo, me dice ‘deja de perseguirme, deja de mandarme gente a mi casa y espiarme, ¿Qué te importa lo que tengo nariz? Si querés te estornudo para veas’. Entonces yo ahí, en las imágenes se ve que abrazo al notero, porque intenté calmarla”, explicó el conductor.

Según contó el propio Rial, lograron identificar a la agresora. “Me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada porque acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo, todos los días publica tweets, habla de que le mando un chofer de ambulancia vestido de negro o que me voy de la radio escondido. Esta desequilibrada mentalmente”.

Sobre el final, el conductor comentó: “Estaba haciendo la nota y de golpe veo que viene corriendo, me encara y veo que saca una botella y yo en el momento no sabía si era una botella o que era. Veo que algo saca”. Más tarde, se expresó a través de redes sociales.

“Lamentablemente fue una mujer con un desequilibrio mental. Por suerte no pasó a mayores. Sólo un mal momento. Ojalá pueda recibir la ayuda que necesita para que no se haga daño ella o a los demás”, explicó Jorge Rial.