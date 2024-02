Acusaron a Cinthia Fernández de “mala madre” por la llamativa decisión que tomó con sus hijas: el fuerte descargo

El final del verano no marca el cierre de las vacaciones para las hijas de Cinthia Fernández. La bailarina reveló que aún tienen planes de disfrutar de unos días libres durante la primera semana de clases, lo que generó diversas críticas hacia su maternidad y compromiso con la educación de sus hijas. Ante ello, la mediática no dudó en responder y defender su decisión.

“El viaje que viene no es en Argentina ni Uruguay”, compartió Fernández a través de su cuenta oficial en Instagram, respondiendo a la inquietud de uno de sus seguidores en la sección de preguntas y respuestas. En otra historia, confirmó que el destino será en el exterior, pero descartó Miami como lugar de destino.

Cinthia Fernández dio pista del destino de su nuevo viaje. Foto: Instagram

El descargo de Cinthia Fernández contra las críticas por su maternidad

La elección de viajar durante el período escolar suscitó preguntas sobre la asistencia a clases de sus hijas, Charis, Bella y Francesca. Ante esto, Fernández respondió con un toque de ironía: “Qué gente pelot... A las madres tan preocupadas por ser tan excelentes madres quiero decirles que soy la peor mamá del mundo porque las voy a hacer faltar a clases, la primera semana, en la que no hacen un cara…”.

“Soy re contra mala madre, estoy feliz de ser mala madre”, dijo con ironía Cinthia y agregó: “Seguramente a mitad de año cuando me vaya a Bariloche, sigo siendo la peor de las madres. Porque no me voy en las vacaciones, me voy cuando comienzan las clases”. Luego, la bailarina y famosa cerró diciendo: “Metanse en su vida chicos, vayan a su librito de ser padres y ocúpense de sus pibes”.

La provocación de Cinthia a quienes la critican. Foto: Instagram

“Para la gente preocupada por mis viajes y la escolaridad de mis hijas”, añadió Cinthia junto a fotos del inicio de clases de sus tres hijas, que compartió en su cuenta oficial de Instagram. La mediática defendió su derecho a disfrutar de momentos especiales con su familia, destacando que, pese a las opiniones adversas, su prioridad sigue siendo el bienestar y la felicidad de sus hijas.