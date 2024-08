A sus 78 años, Juan Alberto Mateyko reveló que se volvió a enamorar y relató su historia de amor

Juan Alberto Mateyko es un actor y conductor argentino que tiene gran reconocimiento en los medios de comunicación. Su mayor éxito fue el programa “La movida del verano” que tuvo varias temporadas por Telefe generando gran audiencia y ganándose el cariño del público. En una visita que hizo al programa de Carmen Barbieri confesó que volvió a apostar al amor.

El famoso locutor estuvo de invitado en “Mañanísima” que conduce Carmen Barbieri, el cual estaba celebrando sus 200 programas. Fue allí que el conductor mostró una química increíble con la conductora que generó especulaciones entre los presentes, pero luego reveló que está enamorado nuevamente a sus 78 años.

Juan Alberto Mateyko habló de su nueva relación a los 78 años Foto: gentileza

Juan Alberto Mateyko contó que se volvió a enamorar y reveló la historia con su pareja

“Yo estoy muy enamorado”, reveló el periodista sobre la mujer de nombre Ani. Luego, el conductor contó cómo conoció a la mujer que lo enamoró. “La conocí en el año 2007, en un desfile de Roberto Piazza, en Córdoba. Fue un desfile impresionante, hacía mucho frío. Yo estaba sentado y de pronto vi a una mujer muy bien plantada. Y pregunté: ‘¿Quién es esa mujer?’. ‘Es la familiar de...’, me dijeron”, contó el conductor sin decir información demás.

Juan Alberto Mateyko habló de su nueva relación a los 78 años Foto: captura video

“Y después pensé: ‘Es bellísima, es intrigante, pero no es provocadora, es naturalmente seductora’. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y al otro día de ganar el Martín Fierro por la trayectoria, revisé todos los mensajes que había recibido y había uno de ella, que me había felicitado. La llamé por teléfono al toque y le dije: ‘Hace como cinco años que nos estamos prometiendo almorzar, cenar, compartir un trago... Ya te doy fecha, aceptala o no. El día sábado, a la 1 y media de la tarde’”, comentó Juan Alberto Mateyko.

Asimismo, el conductor contó que el día que almorzaron, el encuentro comenzó a la “1 y media y terminó a las 7 de la tarde. Después se fue cada uno a su casa y empezó una linda historia”. De igual manera, contó que no viven juntos y señaló: “Es que recién empezamos”.

“Ella hace obras de bien, acompaña a su hija a rescatar perritos. Su hija, además, cocina comida para gente que no tiene una situación cómoda. Ella además es una persona que tiene un cargo muy importante dentro de la provincia de Córdoba... ¡Por concurso ganó ese lugar! Y a su vez, es empresaria. Admiro a esa mujer, quiero a esa mujer, me quiere. Aparte, qué lindo es cuando te preguntan: ‘¿Llegaste bien? ¿Por dónde andás? ¿Te sentís bien?’. No hay invasión por parte de ella, no hay invasión por parte mía. No existen celos, me cree, conoce a mi hija”, expresó sincero y enamorado Juan Alberto Mateyko.