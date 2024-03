A casi 3 años de su separación de Gisela Dulko, Fernando Gago se volvió a casar

En 2021, el ex futbolista Fernando Gago y Gisela Dulko, ex tenista profesional argentina, terminaron de la peor manera su matrimonio de diez años. Él le confesó que estaba enamorado de su amante por lo que ella abandonó el hogar familiar junto a los tres hijos que tienen en común: Mateo, Antonella y Daniele. Casi tres años después se supo que Gago habría pasado nuevamente por el registro civil.

La separación fue escandalosa no solo por lo intempestiva sino porque la nueva pareja del el ex director técnico de Racing era amiga de la ex tenista. La rubia en cuestión se llama Verónica Laffitte.

Estos días empezó a circular una foto de Gago con Laffitte en un registro civil de la localidad de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Yanina Latorre en LAM fue la encargada de aclarar la situación.

Fernando es el nuevo entrenador del Club Deportivo Guadalajara en México y para que Verónica pueda vivir en ese país deben estar casados o tener un certificado de convivencia. “Cuando te vas afuera te exigen estar casada o tener una unión convivencial. Dicen que Gago no se quiere casar, vinieron acá e hicieron la unión convivencial”, explicó la esposa de Diego Latorre.

“De repente, de la nada salió la foto. No es un casamiento la unión, es un certificado de convivencia, que se tiene que hacer acá. Ella habría querido molestar al entorno de Gisella Dulko”, explicó la angelita sobre la foto de Fernando Gago y Verónica Laffitte en el registro civil.

La historia de Fernando Gago y Gisela Dulko

Gisela Dulko y Fernando Gago se conocieron en 2009 en España. Según dicen, él todavía no había terminado su relación con la actriz Micaela Vázquez, mientras que ella en aquel entonces solo pensaba en ganar el Máster 1000 de Madrid. Dos años después de ese encuentro se casaron en la Parroquia Santiago Apostol.

Un par de meses después de la boda, la joven anunció su retiro del tenis profesional a los 27 años. “Decidí dejar el tenis por un simple motivo: ya no tengo las mismas ganas. No estoy dispuesta a hacer el sacrificio que lleva la vida de un tenista profesional, hoy mis prioridades pasan por otro lado, y ahí es donde quiero estar”, expresó en su sitio web.