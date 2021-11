Gisela Dulko habló sobre su estado anímico actual tras dos meses de su polémica separación de Fernando Gago, a causa de las infidelidades del técnico de Racing.

La ex tenista ha tratado de dejar atrás el escándalo que vivió con Gago y la supuesta tercera en discordia en su relación, Verónica Laffitte, con quien compartía una amistad.

Gisela Dulko. (Foto: Revista Para ti)

“Estoy muy bien, lo más importante son mis hijos y ellos están muy bien. Y en cuanto a lo mío, personal, estoy bien, con proyectos por delante, pisando una cancha de tenis nuevamente lo que me tiene muy entusiasmada. Más aún porque es por una buena causa, para ayudar a UNICEF y a la Fundación de David Nalbandian. Es muy lindo volver a jugar al tenis y más hacerlo de esta manera”, contó Dulko al medio Para ti.

Los comentarios de la ex tenista llegan después de su publicación de una reflexión en las redes sociales: “Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré”.

Cuántos hijos tuvo Gisela Dulko con Fernando Gago

El técnico y la extenista se conocieron hace más de 10 años, exactamente en 2009. Comenzaron a salir y dos años después, la pareja dio el sí ante el altar. Gisela y Fernando son padres de tres pequeños: Antonella, Mateo y Danielle.