Un hombre que caminaba por las calles del barrio Engwald de Eldorado fue atacado por dos delincuentes que, a punta de cuchillo, le robaron el celular. El hecho, que ocurrió en la noche del lunes en el barrio Engwald del kilómetro 9 cerca de las 22:30 horas, fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

La víctima fue identificada como Gerardo A., quien manifestó que fue atacado por dos delincuentes que lo sorprendieron en la esquina de la cuadra donde reside. “Uno de ellos me agarra por el cuello, me coloca el cuchillo y me pide que le dé el teléfono por lo que forcejeamos, yo no quería entregarlo, quería salir de la situación y caímos al piso”, relató la víctima.

“Él se levanta y yo quedo acostado, no puedo hacer nada y el individuo me largaba puntazos, por lo que no me quedó otra que entregar el teléfono”, acotó y allí fue tajante, “era el teléfono o yo”, pero, “por suerte, se llevaron el teléfono y yo salí ileso, con algunos golpes”.

La víctima indicó que los atacantes eran un poco más altos que él, más robustos y uno de ellos tendría unos 30 años aproximadamente. A su vez, radicó la denuncia correspondiente.

Violento robo a un joven en Eldorado. Foto: NM

Fuente: Norte Misionero