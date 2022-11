Un cortocircuito en la heladera de una vivienda de alquiler ubicada en el kilómetro 9 de la ciudad de Eldorado produjo un principio de incendio que gracias al rápido accionar de los Bomberos Voluntarios, pudo ser sofocado.

José Vásquez quien reside en la casa, expresó en declaraciones que el foco ígneo se produjo aparentemente por el cortocircuito de la heladera que fue destruida casi en su totalidad.

“A las 17:30 estuve acá, me fui a animar una misa y desde ahí me llamaron de que se estaba incendiando la casa. Le pedí a un auto que pasaba que me traiga y gracias a Dios fue solo eso. Lo otro aparentemente está todo bien”, dijo el hombre quien comentó que hace 4 años vive en el lugar y que nunca había tenido otros inconvenientes.

En ese marco, el jefe de los Bomberos explicó que fueron avisados por un vecino del lugar. “Un vecino de al lado que se estaba mudando vio que empezó a salir humo de la vivienda y llamó a la guardia de Bomberos donde se acudió rápidamente. Cuando se ingresó el fuego estaba en la heladera. Aparentemente fue un cortocircuito en ese artefacto”, afirmó.

El Jefe comentó que gracias al rápido accionar, el fuego no pasó a mayores. Asimismo aprovechó la oportunidad para solicitar a la población la toma de consciencia acerca de las quemas dado que en los días de calor y ante la falta de lluvias, el fuego puede propagarse rápidamente. “Podemos usarlo pero responsablemente. No hacer grandes quemas por lo menos en las zonas urbanas donde ponemos en riesgo otras estructuras”, sostuvo.

Susto en Eldorado: cortocircuito inició un principio de incendio que logró ser sofocado prontamente. Foto: NM

Fuente: Norte Misionero