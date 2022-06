El lunes por la tarde robaron una motocicleta marca Zanella XR color rojo y negro de 5 meses de uso en Eldorado, perteneciente a Silvio Lezcano, quien ingresó en un supermercado y al salir no divisó el rodado.

Al ser nueva y como está pagando a cuotas la misma, el damnificado aseguró en declaraciones que “si hay datos certeros de la moto voy a pagar un recompensa”.

El propietario de la moto robada contó: “entré a comprar y no trabé el manubrio, según me dijeron los vecinos de la zona, estaban entre dos los ladrones, el que se llevó la moto tenía una campera de argentina y un pantalón verde, en el video se ve bien la cara, la verdad que cuando salí y no vi la moto, quedé en shock”.

Además, manifestó que “me dieron unos datos de dónde vive el muchacho que me robó, le pase todo a la policía, nadie quiere salir de testigo para decir quién es, desde la fuerza me dijeron que es un desconocido, que no está dentro de la base de datos de la Policía de Misiones”.

Teniendo en cuenta que la motocicleta solamente tiene cinco meses de uso, Silvio Lezcano aseguró que “si alguien me da datos certeros de la moto voy a pagar una recompensa, porque estoy pagando todavía, así que, que me escriba al privado al celular 3751-314608″.

Ofrecen recompensa por datos sobre motocicleta robada. Foto: NM

Fuente: Norte Misionero