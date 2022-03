El pasado 19 de febrero, los propietarios del Zoo Bal Park denunciaron que un perro mestizo ingresó a sus instalaciones y mató a todos los venados. Por el daño, exigieron una millonaria suma en concepto de reparación pecuniaria.

Los propietarios del lugar hicieron la denuncia policial asegurando que un perro mestizo ingresó al predio y atacó a los seis venados que se encontraban bajo resguardo, causándoles la muerte a todos ellos y exigieron más de $42 millones por lucro cesante.

Pasado casi un mes de la noticia que entristeció y conmocionó a toda la comunidad de Montecarlo, una ex trabajadora del Zoo Bal Park cargó contra los propietarios del predio alegando que sus instalaciones no están en buenas condiciones e insertó imagen de la carta de documento.

A través de la red social Facebook, Andrea M. hizo su descargo y adjuntó imágenes de la carta de documento enviada por parte de los propietarios del zoológico hacia los dueños del can.

Millonaria indemnización a los propietarios del perro que mato a los venados en Montecarlo. Foto: Misiones ONline

“Me siento muy indignada, muy triste por estas personas que fueron acusadas injustamente. 8 años trabaje en el Zoo Bal Park y sé cómo están mal cuidados los animales. Muy mal estado los cercos, la jaulas, los búfalos, jabalíes… salen hacen destrozo las plantaciones de los vecinos por hambre y los dueños de los búfalos se hacen los que no ven nada. No les importa el trabajo, tiempo y sacrificio de los que plantan”, apuntó la mujer por redes sociales.

Además, difundió la imagen del perro mestizo que habría atacado a los venados hace casi un mes atrás. “Este es el perro acusado de matar a los venados en el Zoo Bal Park, se llama Chiquito, es muy amoroso, no tiene la capacidad ni la fuerza para hacer semejante cosa”.