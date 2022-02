Este martes, la Universidad Popular de Misiones –UPM- realizó el lanzamiento de nuevos cursos de oficios que dictarán en la ciudad de Eldorado. Al respecto, la rectora Laura Traid, manifestó en declaraciones que están trabajando lindo y bien con los talleres.

“El martes estuvimos con la Ministra de Trabajo -Silvana Giménez-, quisimos proponer a las mujeres del Sindicato de la Madera para incluirlas y darles una capacitación en el oficio que ellas quieran, así que estamos esperando que ellas elijan entre la oferta de más de 40 oficios que tenemos”, apuntó.

Remarcó que “nuestro trabajo parte de la idea de siempre ir con el oficio que la gente elija, que los habitantes de esos pueblos crean que pueda llegar a funcionar”.

Aclaró que la UPM tiene una sede fija en la ciudad de Eldorado, ubicada en el Parque Industrial en un espacio que les cedió la empresa Aglomerados Productivos Forestales, y que para esta primera parte del año se dictarán los cursos de:

Operador de PC

Reparador de PC

Porcelana fría

Vitrofusión

Cuidado de adulto mayor

Refrigeración

Uñas semipermanentes

Destacó además que los cursos son mixtos aunque señalan que muchas mujeres incursionan en muchos que antes eran exclusivamente masculinos como construcción, no paga inscripción, insumos ni nada.

Eldorado: nueva oferta de cursos en la Universidad Popular de Misiones. Foto: UPM

El lunes próximo arrancan las inscripciones. Los cursos son totalmente gratuitos, siendo el único requisito ser mayor de 18 años y contar con una fotocopia de DNI.

“No hay ningún requerimiento de terminalidad educativa de ningún tipo, no hace falta haber terminado la secundaria o la primaria, si tiene problemas de lectoescritura también se puede capacitar, si alguien no sabe leer o escribir también puede aprender, la idea es sea, sumamente inclusivo”, afirmó.