Efectivos policiales se encuentran abocados en tareas investigativas para dar con una motocicleta robada en Eldorado, en las calles Pionero Haidinguer y Tránsito Pesado en el kilómetro 8.

El damnificado de nombre Emanuel López, en declaraciones locales contó: “me acosté a las 23 horas y me levanto a las 5.40, y me encuentro con que mi moto no está más. Me di cuenta de que me la robaron, siento impotencia y bronca porque es mi herramienta de trabajo”.

Vale acotar que Emanuel aún está pagando las cuotas del rodado, una motocicleta marca Zanella 200 cc negra modelo 2008, y la busca desesperadamente porque la necesita para trabajar.

Ante cualquier información certera comunicarse al 3751-662450 o al 911.

Eldorado: le robaron la motocicleta y aún la está pagando. Foto: SEL

Fuente: Stop en Línea