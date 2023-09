Olegario Borja, un hombre de 69 años residente de la calle Suiza, kilómetro 11 de Eldorado, ha sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado por la mañana, cuando salió de su residencia con destino al kilómetro 8. Vestía un abrigo negro, camisa rosada, pantalón de vestir negro y zapatillas negras al momento de su desaparición.

El hijo de Borja, Alexander, expresó su angustia en una entrevista con medios locales, afirmando que ha buscado incansablemente a su padre en los lugares que suele frecuentar, pero hasta el momento no ha recibido noticias de su paradero. Borja solía visitar los barrios Santo Domingo (kilómetro 7) o Sarmiento (kilómetro 6) en sus salidas habituales.

Esta desaparición es particularmente preocupante para la familia, ya que, según Alexander, es la primera vez que Olegario no regresa a casa después de una salida como esta. Además, asegura que su padre no tenía problemas de salud, no estaba bajo ningún tratamiento médico y no había conflictos familiares que pudieran haber motivado su partida. “Estamos todos muy preocupados”, enfatizó el hijo.

Tal vez te interese leer: "Amplio operativo policial para recapturar a tres fugitivos de la Comisaría Segunda de Eldorado"

La denuncia por la desaparición de Olegario Borja se ha presentado en la Comisaría Seccional 1ra, y posteriormente se realizó una ampliación en la Comisaría Seccional 3era. La policía está llevando a cabo una intensa búsqueda para dar con su paradero. Cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación se insta a comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana, o a las líneas de emergencia gratuitas 911/101.

La comunidad y las autoridades locales se mantienen en alerta y esperan ansiosamente noticias sobre el desfile de Olegario Borja, con la esperanza de que regrese sano y salvo a su hogar.

Eldorado: intensa búsqueda de un sexagenario. Foto: Polmis / NM

Con imagen e información de Norte Misionero