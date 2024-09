Eldorado: familiares y amigos del docente desaparecido marcharon pidiendo continuar con la investigación.

Esta mañana, Eldorado fue escenario de una movilización pacífica en reclamo por la desaparición de Hugo Vicente Samudio, un docente de 55 años que lleva casi un mes sin ser visto. Familiares, compañeros de trabajo y vecinos recorrieron las calles de la ciudad, exigiendo respuestas y justicia. La marcha, que comenzó a las 7 frente a la Secretaría Escolar del Kilómetro 7, culminó en la municipalidad, tras hacer una parada en el Juzgado de Instrucción Dos.

La desaparición de Samudio ha generado una profunda preocupación en la comunidad. La familia del docente ha ofrecido una recompensa de tres millones de pesos a quien aporte información sobre su desfile, mientras que los rumores y la desinformación han complicado la búsqueda. En las últimas horas, circularon noticias falsas que, según los familiares, buscaban desarticular la movilización pacífica.

A pesar de la colaboración inicial de las fuerzas policiales, la investigación no ha avanzado significativamente. Los operativos incluyen el uso de drones, perros de búsqueda y rastrillajes en diversas localidades cercanas, pero no han dado resultados concretos. El vehículo de Samudio fue encontrado cerca de la Ruta 17, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible descompensación relacionada con su estado de salud. No obstante, hasta el momento no se ha identificado a ninguna persona que lo haya ayudado.

La marcha de hoy no solo tuvo como objetivo visibilizar la situación, sino también pedir la intervención de organismos nacionales e internacionales para intensificar la búsqueda. La familia y amigos del docente mantienen la esperanza de encontrar con vida y evitar que su desaparición quede sin resolver.