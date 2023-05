El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó el balance municipal del 2022.

En una votación reñida, el Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio de 2022 de la Municipalidad de Eldorado. La decisión final fue respaldada por cuatro votos a favor y tres en contra, reflejando un resultado negativo de $165.086.907,08.

Los concejales de la renovación, Lorena Cardozo, Bernardino Bobadilla, Águeda Saenger y Mauricio Acevedo Leal, se posicionaron a favor de la aprobación del balance, mientras que Augusto Daniel González y Rosi Kurtz, ambos de la UCR, junto con Sebastián Tiozzo, del Frente de Todos, votaron en contra.

Durante la sesión, cada concejal expuso sus argumentos para respaldar o rechazar el equilibrio. Kurtz fue la primera en expresar su rechazo, señalando que no apoyaría la aprobación debido a que las dos ampliaciones al presupuesto solicitado por el Ejecutivo municipal no lograron recaudar los fondos comprometidos, presentando un déficit de más de 140 millones de pesos. Además, remarcó que las prioridades del municipio no coinciden con las necesidades expresadas por la población.

Por su parte, Tiozzo realizó un balance político del período analizado y argumentó que las prioridades municipales no se alinean con las de la comunidad, lo cual se refleja en los gastos realizados. Saenger destacó el impacto inflacionario en los números negativos del balance.

Daniel González, al justificar su voto en contra, criticó varios gastos realizados por el municipio y recordó que el Concejo Deliberante había solicitado numerosos informes detallados sobre los gastos reflejados en el balance, como el caso de la Expo Eldorado, que nunca fue respondido. Argumentó que la falta de información impide que los concejales aprueben el balance.

La presidenta del cuerpo, Cardozo, planteó que la inflación, el aumento del dólar y la debilidad en el sistema recaudatorio son factores que contribuyen a los números negativos del saldo. Además, describió, desde su perspectiva, los aspectos positivos y negativos de la gestión analizada, rescatando el trabajo realizado por algunas áreas del municipio.

Fuente: El Territorio