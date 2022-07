Ricardo Daniel Caruso Lombardi, un referente del fútbol argentino, estuvo en suelos misioneros en los últimos días.

El ex futbolista, ex director técnico y columnista, quien actualmente trabaja como director de Deportivo Español de la Primera C de Argentina, Ricardo Caruso Lombardi, en la noche del jueves fue el invitado de honor de la Liga de Fútbol de Eldorado.

Allí dictó una clínica para técnicos de ambos sexos, siendo destacada y que además, contó con la presencia de varios curiosos como así también de la prensa, quienes aprovecharon la oportunidad para llevarse un recuerdo con el futbolista que jugó de volante central y de lateral derecho.

Con la visita de Caruso Lombardi, Eldorado gozó de una clínica de fútbol. Foto: NM

Fuente: Stop en Línea / Norte Misionero