Esta mañana los empleados municipales junto con los delegados del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) analizaron la contrapropuesta del Intendente de Eldorado, Fabio Martínez, de un incremento al salario básico de 20 %.

El ejecutivo municipal propuso avanzar en las paritarias de este segundo semestre y esta contrapropuesta “a la mayoría no le pareció de mal agrado”, según expresó la representante gremial Vanesa Kaczalha a medios locales.

La representante gremial de los agentes municipales contó que “esta mañana a pesar del mal tiempo nos reunimos con los compañeros de trabajo de todos los sectores para debatir la propuesta hecha por el intendente, y en principio a la mayoría no les pareció de mal agrado, pero hay que hacer algunos retoques”.

Los trabajadores municipales piden un aumento del 30% o 25% al básico, es por ello que el Ejecutivo Municipal ofreció un 20%, porcentaje que fue aceptado, pero ahora los trabajadores municipales pretenden renegociar otros puntos.

Vanesa Kaczalha expresó que “los $5.000 al no remunerativo pretenden que sea en una sola cuota y no en 2 veces como se había ofrecido desde la Municipalidad. Además, solicitan que la hora de mayor dedicación sea de $200 y no de $175, y por último que se pueda conseguir lo del presentismo”.

Además adelantaron que pretenden una reunión con el Concejo Deliberante y que este viernes, se realizará un nuevo encuentro con el intendente Fabio Martínez, donde Kaczalha expresó: “esperemos que él acepte esta contrapropuesta hecha por los compañeros”.

