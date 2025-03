Paritarias docentes: acuerdan aumento del 10 % y comienzo de clases el 5 de marzo

En el marco de las primeras paritarias del 2025, el Gobierno de Tucumán y el Frente Gremial Docente firmaron este viernes un acuerdo de recomposición salarial, garantizando así el comienzo del ciclo lectivo el próximo 5 de marzo. El incremento será del 10 %, distribuido en tres etapas hasta mayo.

La rúbrica del convenio estuvo encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Educación, Susana Montaldo; y de Economía, Daniel Abad. También estuvo presente el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Juan Facundo Juez Pérez.

Por el sector docente, participaron los secretarios generales de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Hugo Brito; de la Unión de Docentes Tucumanos (UDT), Daniel Vizcarra; de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS), Isabel Ruiz; y de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Luis Neira.

Claves para un acuerdo

El gobernador destacó la importancia del diálogo como herramienta fundamental para alcanzar consensos: “Para lograr acuerdos es fundamental escuchar y ser escuchados”, afirmó Jaldo, resaltando el rol de los ministros en la mesa de negociaciones y la disposición de ambas partes para llegar a un entendimiento.

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas más allá de la cuestión salarial, incluyendo la estabilidad laboral de los docentes, la mejora en las condiciones edilicias de las escuelas y la necesidad de actualización pedagógica. En ese marco, el mandatario subrayó “la normalización de la Junta de Clasificación, un avance significativo luego de más de 16 años sin elecciones democráticas”.

Un aumento escalonado

El acuerdo establece un incremento del 10 %, distribuido en tres tramos: un 5 % con el sueldo de febrero (que se hará efectivo en marzo con boleta adicional), un 2,5 % en abril y otro 2,5 % en mayo. Además, se ratificó la continuidad del beneficio del descuento en el transporte público para los docentes.

Sobre la sustentabilidad del acuerdo, Jaldo enfatizó: “No podemos prometer lo que no vamos a poder cumplir”, recordando antecedentes en los que se firmaron actas que luego no fueron respetadas en su totalidad.

Nuevas políticas educativas y mejoras en infraestructura

Otro de los puntos abordados en la reunión fue la incorporación del idioma inglés desde el primer grado de la educación primaria, una medida que busca preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo actual. También se destacó la importancia de los programas de asistencia nutricional en las escuelas, fundamentales para muchos niños que dependen de estos servicios para su alimentación diaria.

Por su parte, la ministra Montaldo resaltó que el acuerdo no solo abarca lo salarial, sino también avances en estabilidad laboral, concursos y titularización docente, afirmando que “Es un año importante para mejorar la calidad educativa. Este año incorporamos la alfabetización en inglés y capacitaciones para la enseñanza de la historia de Tucumán”.

Asimismo, el ministro Amado recordó que esta es la sexta recomposición salarial en lo que va de la gestión de Jaldo y destacó que este acuerdo garantiza el inicio de clases sin demoras: “Esto nos da la certeza de que las clases comienzan el próximo miércoles, el 5 de marzo”.

Un compromiso con la docencia

Desde el sector gremial, Ruiz, representante de APEMyS, señaló que el acta firmada contempla tanto aspectos salariales como otras problemáticas que afectan a los docentes: “Respecto a lo salarial, hay pautas que se marcan a nivel nacional. Lo bueno es que Tucumán se comprometió a que los aumentos sean acumulativos”, explicó, y ratificó que “las clases comienzan el 5 de marzo”.

Jaldo concluyó su discurso enfatizando que Tucumán mantiene un equilibrio financiero que permite priorizar áreas clave como la educación, salud, seguridad y desarrollo social. Con este acuerdo, se despeja cualquier incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo y se sientan las bases para fortalecer la educación en la provincia.