Tras las críticas de la oposición por la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se sumó el cuestionamiento de Padres Organizados, que se mostraron en contra de las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

El mandatario defendió su decisión de cerrar las escuelas durante dos semanas por el riesgo de contagios de coronavirus que hay en los establecimientos, pese a la posición del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

En diálogo con Vía País, Pamela Iglesias, quien forma parte de Padres Organizados, reveló que desde la organización están “sorprendidos” por la medida, teniendo en cuenta los comentarios que hicieron en los últimos días al respecto el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par de Salud, Carla Vizzotti.

“Se hizo mucho trabajo en los colegios que recuperaron la presencialidad. Seguimos trabajando para que el gobierno nos escuche. Estamos pensando movilizaciones en los distintos municipios”, explicó Iglesias, quien estuvo presente en el cacerolazo que se realizó este miércoles en la Quinta de Olivos.

Asimismo, informó que desde este jueves se están realizando abrazos a las escuelas, que son organizados por los padres de cada establecimiento, con el fin de revertir la decisión del presidente.

Al ser consultada sobre los dichos de Fernández, quien había manifestado que “los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos”, consideró que son una “vergüenza”.

“La escuela es un lugar de enseñanza con respecto al coronavirus, los chicos conocen los cuidados y saben sobre el virus”, enfatizó.

Tasa de contagios en las escuelas. (Foto: Ministerio de Educación) Ministerio de Educacion

Por último, destacó que en las escuelas es “baja” la tasa de contagios y agregó que desde Padres Organizados se sustentan en estudios para afirmar que “el estado de salud no es la ausencia de una enfermedad nada más, sino también la salud emocional y social de los chicos”.

Firmas para pedir por las clases presenciales

Tras el anuncio de Alberto Fernández, comenzó una campaña para juntar firmar para que no se suspendan las clases y, en 12 horas, ya juntó casi 200.000.

La petición en la plataforma Change.org lleva por título “No al cierre de clases año 2021” y la llevó adelante Angeles Alonso Saavedra y está dirigida al presidente, al jefe de Gobierno porteño y al gobernador bonaerense.

“¿Otro año sin clases? Otro año sin sonrisas, sin aprendizajes, con chicos deprimidos, con las aulas vacías... Una pantalla no suplanta al polvo de la tiza, a la felicidad de la campana del recreo, a los cuentos de la seño”, indica el texto.

Y agrega: “Una pantalla no me enseña; no todos los chicos tienen acceso a Internet. No todos los chicos sostienen 40 minutos de clase por Zoom. La educación virtual no es para todos”.

“Los colegios NO son foco de contagio, pero la falta de la educación es FOCO de ignorancia!!!” y cierra: “NO a las escuelas cerradas, SÍ al derecho a la EDUCACIÓN”, cierra.