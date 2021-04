El presidente Alberto Fernández cuestionó a Juntos por el Cambio por su posición ante la segunda ola de coronavirus y señaló: “Si tiene posibilidad de conseguir vacunas, ¿por qué no las consiguen y ayudan?”.

“Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?”, planteó el mandatario en declaraciones a Radio 10. Asimismo, ratificó su compromiso de “cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas”.

Siguiendo con las vacunas contra el coronavirus, el presidente destacó que el Gobierno “ha hablado con todos los productores de vacunas que hay en el mundo” y dijo que se sigue “hablando con Pfizer para encontrar un acuerdo”. A su vez, pidió que no se “haga carancheo político con un tema tan sensible para la sociedad argentina”.

Y agregó en tono de queja: “Todos hablan con una facilidad, todos dicen cualquier cosa”.

“Hubo un relajamiento en las clínicas privadas. Cuando bajaron los casos, se programaron cirugías que podían esperar. Esperamos que lo que se pueda reprogramar, se reprograme”, cerró.

Por otra parte, Fernández anunció este jueves que habrá una ayuda económica de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría.

“En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, avisó Fernández.

Asimismo, el mandatario indicó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.

Las clases y la postura de CABA

Fernández afirmó que no discutió la medida de la suspensión de las clases presenciales con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “La decisión la tomé, no la consensué, me hago cargo yo”.

Según el presidente, el desencadenante de dicha situación fue que Larreta permitiera que todos los restaurantes de la Ciudad puedan permanecer con personas hasta la medianoche, cuando se había acordado como horario límite las 23.

“No lo hablé. Yo dialogo siempre, las medidas anteriores las conversé, quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no, propuse a las 22, me pidieron hasta las 23. Consensué, y después me enteré que cuando las anunciaron, los negocios cerraban a las 23 y (quienes ya estuvieran cenando) se podían quedar hasta las medianoche y que no estaban de acuerdo con las restricciones de circulación”, explicó.

Lo cierto es que Rodríguez Larreta no se tomó bien la decisión de suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que comenzó a asesorarse con su equipo de abogados para apoyarse en un decreto que declara a la educación como servicio esencial.