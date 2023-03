Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el resguardo de la plata de los jubilados que quedó en la Polémica

El Gobierno nacional determinó, a través de un decreto, que los organismos públicos se desprendan de sus tenencias de bonos en dólares para contener las presiones sobre los dólares financieros y absorber el excedente de pesos en el mercado que empujan las cotizaciones de los dólares paralelos. Esto provocará un impacto en la cotización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cuya administración corresponde a la ANSES.

ANSES será la mayor aportante de estos bonos.

El FGS, cuenta con unos US$ 11.150 millones de títulos públicos bajo legislación local y otros US$ 2.500 millones determinados por la regulación extranjera. Esta medida permitirá que refuerce su patrimonio en US$ 2.000 millones adicionales.

ANSES será la mayor aportante de estos bonos, que serán licitados de forma gradual, aun sin una definición de cuál será la metodología de venta. Se estima que la suma en pesos que recibirá el FGS será de unos $400.000 millones, que irían destinados a proyectos productivos en la economía real y créditos para los jubilados.

El FGS será compensado por el Tesoro con un bono dual que ajuste por inflación y devaluación. Tendrá una tasa del 8% y un cupón del 3% y a 13 años.

¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?

El FGS fue creado por el Decreto N° 897 del 13 de julio de 2007. Es un conjunto de activos financieros que administra la ANSES. Generado tras el traspaso de las AFJP al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incluye títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y créditos entregados al sector productivo. Ronda los US$56.434 millones.

El Director Ejecutivo de la ANSES administra el FGS, con la asistencia de un Comité Ejecutivo integrado por: el Secretario de Finanzas, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Política Económica. Su función es garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en caso de contingencias. El fondo sirve de resguardo para que ANSES pueda hacer frente al pago de los beneficios del sistema integrado previsional argentino.