Por la falta de neumáticos y en medio del conflicto gremial, temen que se frene la producción de pickups

¿Hasta dónde sigue escalando el conflicto por los neumáticos? Es una de las cuestiones que tienen en vilo tanto al sector productivo automotriz como al Gobierno después de que empresas alerten que podrían frenar la producción de Picks-Ups. Esto se da en medio del paro gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y la parálisis en Fate, Pirelli y Bridgestone.

En ese marco, desde el sector automotriz señalan que se trata de una “tormenta perfecta”, ya que el conflicto por los neumáticos genera una fuerte ausencia de productos en un sector golpeado por el cierre de las importaciones y un faltante global de semiconductores, piezas clave para las computadoras y las conexiones del tablero del vehículo.

Los trabajadores del neumático acampan en la puerta del Ministerio de Trabajo Foto: Google

“Por un lado tenemos problemas para pagar a proveedores externos que debe ser a 180 días; por el otro lado, el tema de neumáticos y además de eso, los fabricantes de semiconductores a nivel mundial que te van entregando con cuentagotas. Hay que ver qué pasa con las empresas que tengan que parar la producción, si les van a seguir entregando”, expresaron desde el secotr sobre lo que pasa en empresas como Renault, Ford, Nissan o Toyota, algunas de las marcas principales de producción de 4x4.

Desde el sector automotor señalaron que monitorean minuto a minuto con lo que pasa con el conflicto gremial a horas de una nueva reunión con el gobierno, para decidir si frenan con la producción.

Denuncian que hay contrabando de neumáticos en la frontera.

“Las tres plantas de neumáticos están totalmente paradas y todas las terminales se ven afectadas. En la medida que no haya novedades en el conflicto, sigue el paro total de actividades y no hay quien opere las plantas”, dijo en off una fuente del sector.

El Gobierno cita a una reunión a la mesa automotriz para destrabar el conflicto

El Gobierno Nacional ha decidido convocar para el martes a una reunión a todos los integrantes de la Mesa Automotriz, con el objetivo de evaluación la situación que genera que las tres plantas productoras de neumático en la Argentina estén paralizadas por una huelga gremial.

El anfitrión del encuentro será el secretario de Producción y expresidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. Se espera que concurra Ricardo Pignanelli, líder del sindicato de mecánicos SMATA y representantes de autopartistas y terminales.