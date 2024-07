Para Caputo el dólar es una mala inversión, pero la realidad lo desmintió

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el dólar es una mala inversión, pero la realidad lo desmintió dado que el rendimiento de la divisa en el último mes resultó cuatro veces superior al que ofrece un plazo fijo.

Caputo quiso explicar las bondades de la última medida de vender el exceso de dólares por comercio exterior en el mercado financiero para bajar la brecha y a modo de conclusión afirmó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender los dólares para pagar impuestos”.

El ministro señaló que “el objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.

Luis Caputo festejó en Twitter el resultado de las últimas medidas tomadas por su cartera.

Caputo enfatizó que en ese marco monetario, el público deberá cambiar sus dólares para hacer frente a sus gastos diarios y en consecuencia “el peso va a ser una moneda fuerte”.

Si bien el jefe de Palacio de Hacienda intentó aproximarse a explicar cómo funcionará el esquema de “competencia de monedas”, la frase en un tweet fue interpretada en otro sentido. Mayoritariamente, se entendió que Caputo estaba “amenazando” con una recesión y falta de ingresos tan fuerte que el público tendrá que vender “ahorros” para subsistir.

Ante la andanada de críticas, más tarde el ministro aprovechó una réplica en la red “X” y señaló: “Lo que estoy diciendo es que con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit. Una vez más, en competencia de monedas, la moneda fuerte será el peso”. Y remató: “Los que hoy están comprando dólares pensando que puede ser una buena inversión, los estoy previniendo que no va a pasar. Dado que los impuestos se pagan en pesos, si vos tenes ahorros en pesos hoy y los dolarizas, después vas a tener que volver a venderlos para pagar dichos impuestos: Es bien simple el tema. No se necesita ser economista para entenderlo, ni menos tener un postgrado”.

Sin embargo, las palabras del ministro quedan desalineadas con la realidad ya que el dólar resultó la mejor inversión de los últimos 30 días. El blue ofreció un rendimiento de 12% cuatro veces más que un plazo fijo, que luego de la última baja de tasa de interés retribuye entre 2,5 y 3% mensual pese a la promesa oficial de “tasa real de interés positiva”.

En la rueda de hoy la divisa en el mercado paralelo cerró a $ 1.445 y terminó la semana con una baja de $ 45 desde el pico de $ 1.500 del viernes 12.

Por su parte, el MEP culminó en $ 1.330 y el Contado con Liquidación en $ 1.335.

Con el oficial mayorista en $ 927,50, la brecha se ubica en 56%.

El dato negativo es la posición del Banco Central, que tuvo que desprenderse de U$S 106 millones. De esta forma en lo que va de julio sólo pudo sumar U$S 105 millones. Este es el dato que los analistas siguen y por lo cual siguen desconfiando de las proyecciones del ministro.

Oro, afuera

En otro orden, Caputo admitió que el Banco Central envió parte de las reservas en oro al exterior con el objetivo de maximizar su utilidad. “Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada. En cambio si lo tenes afuera poden tener algún retorno”, señaló el ministro en una entrevista televisiva.

No obstante, el jefe de Hacienda no dio detalles sobre dónde están depositados y cuál es el rendimiento que se obtiene.

Acuerdo con Macri

En una negociación con fuerte impacto político, Caputo le prometió al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que desde el 1° de agosto comenzará a pagarle el porcentaje de la coparticipación de 2,9% tal el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Macri necesitaba estos recursos al perder los fondos por ingresos brutos sobre los pases remunerados, que dejarán de existir el próximo lunes.

Si bien no lo decían en público, en las filas de PRO estaban inquietos con este tema y amenazaban con dejar de apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno si Caputo no cedía.

Si bien Caputo se escuda en que está “cumpliendo un fallo de la Corte Suprema”, esta situación puede provocar reclamos similares de otras jurisdicciones.

Para el PRO es fundamental contar con los recursos para gestionar la Ciudad de Buenos Aires, su principal bastión político.