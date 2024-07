Jóvenes empresarios y su secreto para el éxito

Sirio Arabia (25) y Matías Testa (24), ambos graduados de la Licenciatura en Administración de Empresas, son dos emprendedores que se abren camino en el mundo empresarial. Sus experiencias, consejos y las posibilidades que abre la carrera para quienes quieren incursionar en el área de la Administración. En una entrevista televisiva esto contaban los jóvenes profesionales:

- Acerca de lo que están haciendo ustedes ahora después de haberse graduado. ¿Qué proyectos tienen?

Arabia: -” Trabajo con mi ‘viejo’. Soy representante comercial de varias empresas. Trabajamos con distintos tipos de comercio y representamos varias marcas de distintas partes del país también. Por otro lado, tengo una escuela de taekwondo con mis hermanos. También tenemos un emprendimiento que vendemos mate y relacionado al tema. Somos comerciantes en general. Salvo por lo del taekwondo, que es de pasión, más que nada, nos gusta trabajar con los chicos. Hace ya varios años.”

Testa: -” Por mi parte, justo ahora estoy como en una especie de limbo porque hace un mes dejé de trabajar en lo que sería Circlo, la empresa de Yerba Buena, que ha salido en los diarios últimamente porque había sido una inversión del exterior. Dejé hace un mes, porque dentro de un mes o dos meses me voy para Australia. Saqué una visa Work and Holiday.”

- ¿Cuánto tiempo vas a estar en Australia?

Testa: “Y, la visa te da para un año y la puedes tener dos años más. Yo por lo menos planeo tener unos seis meses fijo ahí y de ahí como que vamos viendo qué tal el terreno.”

- En el ámbito académico ya sabemos que son brillantes. Cuéntenos de esta actividad que realizaron en la Facultad de Ciencias Económicas, este espacio denominado “Entre Alumnos”. ¿De qué se trata?

Arabia: -” La idea es generar una comunidad en la facultad donde los egresados y los estudiantes tengan un grupo en el que puedan trabajar en conjunto para sacarse dudas sobre la carrera, para saber dónde capacitarse mejor. Incluso para algún tipo de trabajo, se ayudan conjuntamente y se van dando alguna mano en el mundo laboral también.”

Testa: El por qué lo creamos con Sirio; nosotros dos somos como los fundadores, por así decirlo. Pasaba que yo estaba en el curso y nosotros sentíamos la misma necesidad. Teníamos compañeros que estaban al lado nuestro, que sabían sobre diversos temas que, por cuestiones de tiempo, la dinámica y este mundo cambiante, no se llegan a dar en la facultad, como el tema criptomoneda o algunos temas de programas de software nuevo que están saliendo. Tenía compañeros que sabían los temas y yo no sabía cómo me lo podían comunicar, cómo me lo podían explicar y cómo podíamos crecer todos en conjunto en ese sentido”.

“Así que decidimos crear esta comunidad, que se llama “Entre Alumnos”, en la cual si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que sería la administración o las diversas ramas, que serían marketing, venta, finanza, recurso humano, preguntan y los chicos se van despejando las dudas, ya sean licenciados o alumnos.”

Arabia: -” Muchas veces los programas de la facultad no tienen el tiempo para cambiar constantemente. Entonces, dar una suerte de talleres. Por ejemplo, nosotros dimos un taller de oratoria y de neuro oratoria, que era de un curso que habíamos hecho, y armamos algo lindo para que los chicos se puedan llevar un aprendizaje. Y de alguna forma también hicimos de empleabilidad y LinkedIn con el compañero y colega. Gente que trabaja ya en el mundo, está informada de cosas en general y tienen algo para aportar.”

- ¿Qué tan importante es la oratoria en los estudiantes para ustedes?

-Testa: -” Básicamente, esto lo hablamos un montón con Sirio, el tema de la oratoria, el tema de cómo saberse vender, nosotros lo consideramos muy importante. Para cualquier tipo de carrera, ya sea un administrador, un contador, una persona que estudia diseño, porque en todo momento nosotros nos estamos vendiendo.”

Arabia: -” Estamos vendiendo nuestras ideas también. Aparte de una profesión, estamos vendiendo nuestras ideas y hacernos escuchar de una forma efectiva es muy importante para cualquier persona.”

- Vos ya estás en negocio ¿Creen que se puede vivir bien de esto? ¿De la administración y de los negocios que están emprendiendo?

Testa: -” Sí, claro. Particularmente la carrera de administración. Consideramos que tiene muchas ramas, y cada vez es más requerida. Porque el administrador tiene como el potencial para trabajar, ya sea en marketing, venta, recursos humanos, finanzas.”

Arabia: -” Administrar su empresa, trabajar en otra empresa, relación de dependencia, independiente.”

Testa: -” Más allá de la preparación académica que uno tiene, también depende de cada uno el compromiso que tenga y en qué se quiere especializar. Buscar en qué es bueno y en qué puede aportar y en qué puede enseñar también. Entonces, ese creo que es el objetivo.”

- Una consulta que está más relacionada con la filosofía de vida de los jóvenes de hoy, porque antes el trabajo era para siempre. Uno entraba a trabajar y pretendía quedar allí de forma permanente. Ustedes, ¿qué opinan acerca de eso? ¿Qué pretenden de su vida laboral y profesional?

Testa: -” Creo que hay un cambio de paradigma generacional en lo que sería como la generación pasada y la nueva en torno, por ejemplo, a la presencialidad y ahora que se vive como lo que nos hizo la pandemia, nos cambió todo. Se aspira a un trabajo más remoto o híbrido. También las posibilidades cambiaron, me parece. En el tema, por ejemplo, de LinkedIn, nos permite trabajar remoto a cualquier lado del mundo que antes no existía esa posibilidad. Entonces, ya no existe esa cabeza de decir, ah, trabajo en Tucumán y me quedo acá, sino como que hay un panorama mucho más amplio en el que se puede trabajar y también te puedes contactar con gente de afuera.”

- Pero antes, unos 20, 30 años atrás, era entrar en tribunales, entrar en el banco, entrar en la administración pública, listo. Y hacer carrera en el mismo lugar.

Arabia: -” Eso se ve hoy en día que por ahí los jóvenes buscan los lugares que le dan desafíos nuevos y sea un compromiso distinto, más personal que con una empresa. Lo vemos mucho en gente que cambia de trabajo constantemente, saltando hacia nuevos lugares. Y por ahí eso, yo creo que la relación de dependencia en muchos casos es un medio para un fin. Porque cada uno quiere trabajar por sus propios sueños. Entonces, creo que es importante que los jóvenes tengan eso en cuenta.

- ¿Ustedes lo ven eficaz a esto o no?

Testa: -” Sí, sin duda. Totalmente. Para mí, la persona sí se tiene que sentir constantemente desafiada y apasionada por lo que hace. Y si no lo siente y siente que está teniendo una vida monótona, tiene que cambiar.”

- Que les sirva a muchos de los jóvenes que están estudiando.