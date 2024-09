Javier Milei en Wall Street: “Vamos a liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero”

El presidente Javier Milei visitó la Bolsa de Nueva York en ocasión de su viaje para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La New York Stock Exchange decidió invitarlo, entre todos los participantes, para honrar la cumbre del organismo internacional que se celebra a pocas cuadras de la sede de Wall Street.

Antes de subir al balcón en el que tradicionalmente empresarios, inversores y otras figuras prominentes dan el puntapié inicial para el inicio de los negocios del día, Milei dio un discurso frente a inversores e invitados.

De traje azul y camisa celeste, primero dijo que venía “a dar a conocer la experiencia del caso argentino” y empezó por la historia del país que recibió. “Estaba todo dado para el estallido”, dijo, “una verdadera catástrofe”, agregó. Y dijo que en “condiciones normales no habría un presidente liberal y libertario”.

Hubo enormes elogios a su ministro Caputo: “Gracias al extraordinario ministro Toto Caputo (se) había alcanzado el superávit financiero” y luego señaló que “va ser recordado como el mejor ministro de Economía de la historia porque está haciendo una tarea enorme”.

Javier Milei en Wall Street, dio el campanazo y ratificó el rumbo económico de Argentina.

Se mostró un fuerte defensor del equilibrio fiscal. Dijo que para mantenerlo se vio obligado a vetar un “aumento irresponsable” a los jubilados y que “no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal”, señaló. “Nos permitió salvar el acuerdo con el FMI y armar una curva de pesos”, explicó.

“Rechazamos la agenda del capitalismo woke” y dio un espaldarazo a Mondino al elogiar el discurso que ella dio este domingo en las Naciones Unidas.

“Cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca, podremos salir del cepo sin ningún tipo de problemas, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica”, sostuvo el primer mandatario.

En la misma línea agregó: “El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero”.

“A diferencia de todas las otras experiencias que salieron con el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial (...) El día que terminemos de levantar el cepo se cerrará el exceso de demanda de divisas y, por ende, se cerrará el exceso de oferta en el mercado de bonos”, comentó Milei.

Y dijo: “Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”.

También hubo elogios para Patricia Bullrich. “Llevamos 4 meses sin que haya un piquete”. Y para el jefe de gabinete Guillermo Francos, por “conseguir tamaños resultados en las reformas”, y dijo que era mucho más grande que la reforma de Carlos Menem. “Hoy la reforma estructural más grande de la historia es la que estamos llevando a cabo y la hicimos en solo seis meses”, señaló.

“Tenemos planeado en ser el país más libre del mundo” y para eso todavía desregular todavía más. Y resaltó a otro “grandioso ministro” como Federico Sturzenegger. “Lo vamos a dar todo para ser el país más libre del mundo”.

“Lo que necesitamos es coraje, y si hay algo que me sobra es coraje”, dijo. Sumó que “quiero decirles que Argentina se está poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad, estamos comprometidos a hacer el mejor gobierno de la historia, queremos ser un faro de luz para que dejen las idas socialistas”.

Y termino su discurso con su tradicional alarido: “¡Viva la libertad carajo!”.

Qué hará este lunes Milei en Estados Unidos

Este lunes, Milei disertará ante inversores en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde también participará en la tradicional ceremonia del toque de campana que indica el inicio de la rueda bursátil.

Hoy también, el economista libertario se reunirá con el empresario Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X, con quien tiene una buena relación y ya se ha reunido en dos oportunidades.

Milei cerrará su agenda del lunes con un encuentro con representantes del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en un evento donde también ofrecerá una breve disertación.

La presentación del mandatario argentino ante la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas está prevista para el martes a las 14.30.

En el marco de su participación en la ONU, Milei también tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. Milei emprenderá su regreso el martes por la noche, y su llegada a Argentina está prevista para el miércoles a las 7 hora local.

Según informaron medios locales, su comitiva está integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y la canciller, Diana Mondino.

Milei se reunió con Alberto Ades

Milei inició este domingo su gira por los Estados Unidos con una reunión con un economista argentino.

El encuentro se trató de un desayuno con el economista Alberto Ades, del que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein y el asesor Demian Reidel.

“Desayuno de trabajo en NYC con mi gran amigo y presidente de todos los argentinos ⁦⁦@JMilei⁩, el embajador Gerardo Werthein, ⁦@dreidel1⁩ y Karina”, sostuvo el economista.