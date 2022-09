Inflación: el consumo cayó un 7,3% en agosto y aumenta la preocupación en los comerciantes

En agosto, el consumo masivo bajó un 7,3% y acumula un total de 2,6% en lo que va del año. Esta cifra se da a causa de la imparable inflación y es la peor en los últimos 12 meses.

Los datos relevados por la consultora Focus Market muestran que el consumo todavía mantiene tasas positivas en autoservicios chicos, pero en el resto de los comercios muestra bajas. A la vez, se nota una tendencia a hacer mayor cantidad de viajes a los negocios pero con la compra de menos unidades cada vez: en un autoservicio chico, el argentino medio se lleva 3,5 unidades de compra y en un supermercado grande, 5,4 unidades.

Los alimentos y artículos de cuidado personal fueron los que más aumentaron.

“En el acumulado del año, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) persiste con caída en consumo a tasa de doble dígito, en tanto el interior se mantiene positivo a pesar de evidenciar retracción en los últimos meses”, indica el estudio. En el AMBA, hubo una desaceleración del 10,2% en lo que va del año.

La compra de alimentos bajó 5,9%; artículos de cuidado personal, 7,4%; y limpieza, 0,5%. Solo bebidas avanzó un 0,4%. “La variación positiva de Bebidas es explicada por las sin alcohol, quienes crecen en consumo 1,7% mientras las alcohólicas retroceden -4,2%”, subraya el informe. El azúcar, el jabón en polvo y las tinturas y tratamientos para el pelo evidenciaron importantes bajas. Por su lado, las isotónicas, los energizantes, las sopas y los alfajores crecieron en ventas.

El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba analiza mes a mes lo que sucede con el bolsillo de sus clientes. En agosto notó, por ejemplo, que el 40,5% de los encuestados manifestó que no pudo acceder a la totalidad de los alimentos que conforman la Canasta Básica Alimentaria.

“El nivel de ventas en volumen en comercios de proximidad de la Provincia de Córdoba cayó un 5,42% respecto del mismo período de 2021 como resultado directo de la sensible pérdida de poder adquisitivo de los consumidores”, señala desde la institución.

Cómo se mide la inflación en el conurbano

Este miércoles, además de conocerse el dato general de la inflación de agosto, el INDEC publicará la diferencia de precios que pagan los consumidores dependiendo dónde vivan. El rubro alimentos es el más sensible y la categoría donde la brecha entre el índice oficial y aquellas mediciones que reflejan la suba de precios en zonas específicas, como el conurbano bonaerense, se amplía cada vez más.

Según el último Índice Barrial de Precios (IBP), que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), la inflación acumulada en alimentos básicos llega al 64% hasta agosto: entre 8 y 10% arriba de la medición oficial. Hasta julio la suba acumulada era del 48,3% y se ubicaría en agosto por encima del 55%.

En los barrios, las mediciones se hacen en negocios de cercanía. Foto: LVI

El IBP del conurbano bonaerense se centra en una canasta básica de alimentos exclusivamente en comercios de cercanía. Son negocios a los que no llega el plan de Precios Cuidados y donde cualquier suba de precios que deban afrontar los comerciantes, cuando se aprovisionan en los mayoristas, debe ser trasladada.

Aunque para la medición de agosto se prevé una caída generalizada, los últimos datos indican que mientras el consumo se mantiene o crece en las grandes superficies de venta de la región metropolitana, con una evolución favorable de 1,7%, en los autoservicios o comercios “independientes” del AMBA hubo una baja del 6%.

“Según el relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 900 comercios de cercanía en los barrios populares del conurbano bonaerense, en diciembre del 2021 una familia de dos adultos/as y dos hijos/as necesitó para adquirir sus alimentos indispensables para un mes, $31.849,95. En agosto pasado, ocho meses después, requirió $52.346,15, o sea un 64% más”, detalló el economista Isaac Rudnik, que dirige el informe del ISECPCi.

El relevamiento de los precios minoristas de la consultora C&T, también en el GBA, presentó un incremento mensual de 6,7% en agosto. “De esta forma, la variación de doce meses trepó a 75,9%”, arrojó el relevamiento, que destaca principalmente la suba en alimentos y bebidas. La categoría creció un 7,5%, con un principal alza de frutas y verduras.

La consultora LCG, por su parte, advierte que en septiembre se sostiene un ritmo acelerado de suba, y ubica la inflación del mes pasado levemente por debajo de 7% con llamado de atención en los alimentos.

“La tendencia a la suba de los alimentos en el mundo por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania se revirtió en los últimos meses, no sólo se desaceleró sino que está cayendo. Pero en la Argentina sigue pasando todo lo contrario, lo que demuestra que no estamos importando inflación”, advirtió Guido Lorenzo, economista de la consultora. Y agregó: “Ya no es sólo cuánto sube cada producto sino cada cuánto lo hace. En este sentido, estamos en un nuevo nivel porque todos los meses estamos registrando un aumento en todos los productos de la canasta”.