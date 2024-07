Es cortador de vidrio, trabaja 9 horas diarias y reveló lo que gana por mes: “Me encanta trabajar de lo que hago”

El usuario @tiempoesoroarg, que le hace entrevistas a los trabajadores de diferentes rubros, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que habla con un señor que trabaja cortando vidrio y comentó el sueldo que gana por mes.

Cuánto gana un cortador de vidrio en Argentina

Al ser consultado, el señor explicó los detalles del trabajo y la importancia de ser cuidadoso: “Tener cuidado es lo más importante, usar todo para no cortarte vos, mejor cortar el vidrio y no las manos”, y agregó: “Tengo un solo trabajo que me permite llegar a fin de mes”.

Sueldo de vidriero en Argentina. Foto: Instagram: @tiempoesoroarg

Cuándo le preguntaron sobre lo que gana un vidriero por mes, Gonzalo explicó: “Ganó más o menos $500.000 pesos por mes”, y contó como llego a trabajar en la profesión: “Estaban tomando gente, justo fui, me enseñaron a cortar y ahí aprendí el oficio, me encanta trabajar de lo que hago”.

Algunas tareas que hace una persona que trabaja de vidriero