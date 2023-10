El gobierno suma medidas para evitar una disparada del dólar

A tres semanas de las elecciones presidenciales el Gobierno nacional direcciona la estrategia económica a mantener bajo control la cotización del dólar en todas sus variantes, consciente que una escalada descontrolada sellará su suerte electoral.

Con ese objetivo sumó una nueva decisión para frenar la suba del Contado con Liquidación (CCL), un mercado sobre el que no puede influir con la misma eficacia que lo hace en el MEP operando bonos.

Mediante el decreto 492/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial formalizó la extensión del Programa de Incremento Exportador (PIE), que le permite a los agroexportadores disponer libremente del 25% de sus liquidaciones. Esto implica que pueden ingresar esa porción por el mercado financiero a través del CCL.

El “dólar soja 4″ había vencido el viernes pasado y el gobierno decidió prorrogarlo hasta el 25 de octubre bajo el mismo esquema, desestimando la posibilidad de fijar un tipo de cambio especial como había sucedido en las tres ediciones anteriores. El decreto fija esa fecha como último día para ingresar las divisas exportadas.

La decisión también responde a una necesidad de sostener el flujo de dólares al menos hasta las elecciones. Esperan sumar por esta vía unos U$S 1.000 millones.

Esta medida se suma a otras dos tomadas en el mismo sentido. La semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que el sector de hidrocarburos gozará de un esquema similar de liquidación de divisas por espacio de 60 días. Si bien aquí el gobierno aspira a que lleguen U$S 1.200 millones, los analistas estiman que no superará los U$S 200 millones.

A su vez, a partir de hoy rige la norma que flexibiliza el cepo para las empresas que ahora podrán hacer aportes de capital o ingresar al país deuda financiera a través del mercado de capitales cuando el repago de esas liquidaciones de divisas también se realice del mismo modo.

Antes de esta medida, si una compañía ingresaba deuda en dólares, ya sea un préstamo internacional o un bono, utilizando el contado con liquidación, no podía acceder al dólar oficial por un plazo que iba desde los 90 a los 180 días.

A partir de ahora la condición que se les impone es que esos dólares se queden en el país por un año y que, si deben volver a salir, esa operación se realice a través del CCL. De esta forma, el gobierno busca darle mayor oferta a ese canal para acotar su sostenido incremento.

Pese al esfuerzo el “contado con liqui” subió este lunes casi 1% y cerró a $ 829,56.

En el MEP, donde las intervenciones oficiales volvieron al rango de los U$S 50 millones diarios de acuerdo a los analistas de mercado, se registró un alza de 1,3% hasta $709,15

Por su parte, el blue se mantuvo en el máximo nominal de $ 800, que alcanzó a fin de la semana pasada.

Posponen pagos

Otra de las decisiones adoptadas en las últimas horas para cuidar reservas y tener poder de fuego en caso de alguna eventualidad, es la postergación hasta fin de mes de los vencimientos de octubre con el FMI que totalizan U$S 2.627 millones.

El calendario de pagos imponía desembolsar U$S 1.297 millones el próximo lunes y una semana después otros U$S 648 millones.

Ahora ambos se suman al tercer vencimiento por U$S 682 millones que opera el 30 de octubre, una semana después de las elecciones.

Si bien estos pagos se realizan a través de DEGs que ya están en poder del Banco Central por el desembolso de U$S 7.500 millones de septiembre, mantenerlos en las arcas le permiten mantener cierta espalda en caso que la situación cambiaria se complique.

Llamativo dólar ahorro

En otro orden, al iniciarse un nuevo mes hoy se renovó el cupo de compra de U$S 200 de “Dólar Ahorro”. Pero a las restricciones que ya regían, se sumaron nuevos grupos de excluidos: los asalariados que cobraron la suma fija, los trabajadores en negro que recibieron el último bono de auxilio y quienes solicitaron los créditos de Anses con tasa subsidiada.

Sin embargo hubo un grupo que llamativamente quedó dentro de los habilitados a comprar dólares más barato: son aquellos a quienes se les devuelve el 21% en las compras en comercios que venden comestibles, artículos de limpieza y farmacia.

Hasta el momento no se emitió ninguna resolución que les restrinja el acceso al cupo mensual de dólar ahorro.

Al cierre de hoy el dólar Ahorro se consigue a $642,25, unos $158 por debajo del precio de la divisa en el mercado paralelo.

Respecto de las opciones bursátiles su valor es $67 más barato que el MEP y $187 más económico que el CCL.

La abultada diferencia de $ 67 con el MEP también permite que se renueve la posibilidad de ganarse unos $ 13.400 comprando los U$S 200 a valor oficial para luego revenderlos en el MEP.