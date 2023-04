El BCRA debió intervenir en el mercado para frenar el avance de los dólares financieros

La tensión cambiaria de los últimos días genera incertidumbre al interior del Gobierno, por lo que decidió intervenir en el mercado a fin de calmar a los dólares financieros.

El dólar "blue" casi roza los $500.

El ministro de Economía, Sergio Massa, puso el foco en que esta realidad se debe a “una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes”. Y este jueves estará viajando a Washington a fin de conseguir un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ya confirmó que se estará rediscutiendo el acuerdo con nuestro país.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino este martes en el mercado, para poder contener el avance de los dólares financieros.

La posible reconfiguración del acuerdo entre Argentina y el FMI no sería la primera vez que sucediese. El pasado 15 de abril, Massa se reunió con la subdirectora del organismo, Gita Gopinath, para “reconfigurar” lo pactado, principalmente por la sequía extrema que afectó al país.

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la subdirectora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

En la última revisión, el FMI redujo la meta de acumulación de reservas de U$S 5.000 millones a U$S 1.900 millones para marzo, y de U$S 8,600 millones a U$S 6,800 millones para junio.

Al mismo tiempo, los analistas privados ven con ojos de preocupación que el Gobierno pueda alcanzar la meta anual de déficit fijada en 1,9%. Y es por ello que la discusión de la “reconfiguración” que se hablaría con el FMI, podría ir por estas cuestiones.