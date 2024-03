Dejá de usar la calculadora: la página web que te indica cuánto pagarías de impuestos al comprar en dólares

En Argentina, los ciudadanos enfrentamos impuestos adicionales cuando realizamos compras en moneda extranjera, como el dólar. Podemos encontrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las Ganancias, entre otros. En este contexto, existe una página web que te simplifica el cálculo y te dice cuánto saldría el producto con los impuestos agregados.

Qué es Impuestito

Es una página web gratuita que te ayuda a calcular cuánto te saldría tu compra en dólares agregándole los impuestos que tiene el país. Además, la interfaz también te permite seleccionar el servicio que les gustaría contratar junto al tipo de plan y te muestra el monto final que se debería abonar.

La página web que te calcula cuánto te saldría comprar algún producto en dólares. Foto: Captura de pantalla Impuestito

Entre los servicios, encontramos para ver películas y series, como Netflix, HBO MAX, Prime Video; para escuchar música, como Spotify, YouTube Music, Apple Music; videojuegos, como PlayStation Plus, Xbox Game Pass; créditos para videojuegos, como Call of Duty Points, Fortnite; para ver deporte, como NBA League Pass; de programación, como GitHub Copilot, Vercel; de diseño, como Adobe Creative Cloud, Canva; de productividad, como LinkedIn Premium, Zoom; de almacenamiento, como One Drive, Dropbox; de seguridad, como Avast, de redes sociales, como Discord, Telegram; y de aprendizaje, como Duolingo.

El sitio fue creado por Lucas Romero, licenciado en programación: “Yo había desarrollado una extensión para Chrome que permite calcular el precio de videojuegos comprados en tiendas extranjeras. A raíz de eso, hace un par de semanas, Guillermo Mayoraz (colaborador de LA NACION y uno de los gestores de Tecnovortex) me dijo que sería buena idea armar un website similar, pero con otro tipo de servicios, con el fin de esclarecer las dudas de los consumidores. Así fue como desarrollé Impuestito en un fin de semana”, explicó a LN+.

Qué impuestos se agregan a tu compra en dólares

La página web está configurada para usarse sin complejidad: solo se necesita colocar el precio del producto o servicio en dólares y la calculadora digital te calcula el monto total con los impuestos. Se le agregan cuatro impuestos a tu compra con tarjeta de crédito: el primero es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y es una carga impositiva al consumo, es decir que el estado argentino cobra de forma indirecta a través del vendedor en el momento de toda transacción comercial y es del 21%.

Además, se agrega el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que es un impuesto de emergencia instaurado por el Estado argentino para gravar la adquisición de divisas extranjeras y es del 8%. También se encuentra el Impuesto a las Ganancias que es del 30% y significa es un impuesto nacional que recae sobre los haberes o rentas obtenidos durante el año calendario.

Por último, se encuentra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y a la ciudad de Buenos Aires sobre los ingresos obtenidos del contribuyente por ejercer su actividad, tiene distintos valores según corresponda.