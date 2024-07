Victoria Villarruel respaldó a Enzo Fernández y cruzó a Francia: “Ningún país nos va a amedrentar”

Enzo Fernández sigue en el ojo de la polémica. Pese a ser uno de los pilares de “La Scaloneta”, el mediocampista se vio envuelto en una controversia mediática por hacer un vivo de la Selección Argentina cantando una canción contra la Selección Francesa.

Esta problemática generó disputas en el plantel del Chelsea. Desde este punto, Wesley Fafana, uno de sus compañeros, publicó una foto del vivo con la frase: “El fútbol en 2024: racismo explícito”.

Debido a la viralización del suceso, diferentes personas han brindado su postura. Entre ellas, Victoria Villarruel, la vicepresidente, quien no dudó en arremeter contra Francia.

Desde su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter), la vicepresidenta dio detalles sobre la cultura Argentina. En este aspecto, aseveró que era un país soberano que no imponía una forma de ser.

“Argentina es un país soberano y libre. Nuca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida”, recalcó la abogada.

Debido a la cultura argentina, Villaruel sentenció que no aceptaría que otros países intentara imponer sus posturas. Por tanto, aseveró que ningún “país colonialista” los iba a amedrentar por una canción de cancha.

“Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, recalcó la activista sobre la postura francesa contra los cantos de cancha.

Finalmente, Victoria Villarruel determinó que los franceses debían dejar de simular indignación y que apoyaba a Enzo Fernández de las críticas.

“Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, cerró la vicepresidenta en apoyo al jugador del Chelsea.

La disculpa de Enzo Fernández tras la canción contra Francia

Previo al mensaje de la vicepresidenta, el mediocampista decidió disculparse públicamente por sus dichos. Allí, expresó que se rechazaba todo tipo de discriminación dado que no refleja sus creencias como persona.

“Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje sumamente ofensivo y no hay excusa alguna para esas palabras (...) Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”, expresó el joven de 23 años.