Uno de los máximos candidatos a ganar el US Open confirmó que se baja del torneo

El próximo lunes 29 de agosto comenzará el US Open, último torneo de Grand Slam del circuito. Este año, el Abierto de los Estados Unidos contará con una baja de alto calibre: Novak Djokovic no estará entre los 128 jugadores que buscarán quedarse con el título en Flushing Meadows, Nueva York.

El serbio tiene imposibilitado ingresar a los Estados Unidos debido a la decisión que tomó sobre no vacunarse contra el coronavirus, lo cual también le cerró las puertas para disputar el Abierto de Australia, llevado a cabo en enero de este año. A través de sus redes sociales, Djokovic anunció que no estará presente en el último major.

Novak Djokovic, último campeón de Wimbledon (AP) Foto: AP

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, escribió “Nole” en Twitter.

Por más que las autoridades del torneo aseguraron que no iban a requerir certificados de vacunación a los jugadores, aclararon que se iban a respetar las órdenes del Gobierno. Stacey Allaster, directora del US Open, se expresó sobre la situación: “Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibirlo en el Abierto de EEUU de 2023″.

Contra quién juegan los argentinos en el Abierto de los Estados Unidos

Sebastián Báez se enfrentará a Carlos Alcaraz. (@TodoTenisAr) Foto: @TodoTenisAr

Se sortearon las llaves de la competición y, a falta de la definición de las fases clasificatorias, ya se conocen varios cruces que involucran a jugadores argentinos. El menos favorecido fue Sebastián Baez, quien tendrá la casi imposible tarea de enfrentarse a Carlos Alcaraz. Francisco Cerúndolo, por su parte, tendrá un duelo muy peleado frente a Andy Murray. Diego Schwartzman jugará contra el local Jack Sock y Federico Coria se enfrentará al holandés Talloon Griekspoor.