Tras no ganar ningún premio, Cristiano Ronaldo lanzó: “El Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad”

Polémico como siempre, Cristiano Ronaldo se las ingenia para estar en el centro de la escena, pese a que su rendimiento futbolístico haya mermado de forma notable y ya no sea ni la sombra de lo que supo ser, incluso relegado a una liga -la árabe- que dista mucho de catalogarse como competitiva. Sin embargo, el portugués aseguró que el Balón de Oro y los premios The Best de la FIFA “están perdiendo credibilidad”.

La polémica frase la dijo luego de quedar fuera de la terna finalista en las últimas ediciones de ambos galardones. ”Creo que, en cierto modo, estos premios (Balón de Oro y The Best) están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada”, apuntó Cristiano en una entrevista con el diario Récord de Portugal.

Pese a descreer de los premios que otorga la FIFA, Cristiano Ronaldo no criticó a Lionel Messi quien recientemente ganó uno de ellos.

”No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”, agregó CR7 sobre el último premio individual que recibió el astro argentino.

Messi se impuso en la votación a Haaland y Mbappé y conquistó su tercer The Best de la FIFA. Cristiano Ronaldo estuvo en la nominación, pero no quedó entre los tres finalistas.

El máximo goleador histórico de la Liga de Campeones de Europa también quedó afuera del once ideal.

El crack luso, de 38 años, ganó cinco veces el Balón de Oro y otras cinco fue elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA, incluidos dos The Best. ”Y no es porque haya ganado en los Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, completó el goleador de Al Nassr, de Arabia Saudita, durante 2023 con 54 tantos.

Cristiano Ronaldo está jugando en la liga árabe, un fútbol mucho menos competitivo que Europa.

Cristiano Ronaldo fue reconocido en los Globe Soccer, los premios que se entregan anualmente en Dubai, con el Maradona Award y otras dos estatuillas como el mejor jugador de Medio Oriente y el futbolista preferido de los hinchas.