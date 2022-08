Luego de lo que fue su polémica salida de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz tuvo sus primeros minutos con la camiseta del conjunto español de segunda división, Sporting Gijón, en un partido donde pudo aportar durante la tanda de penales tras el 1-1 con Deportivo Alavés.

Carlos Izquierdoz. Foto: Web

El ex Lanús ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del empate por medio de un despeje que desembocó en el gol de David Arguelles para el Guijón. Si bien convirtió su duelo desde los doce pasos, su equipo cayó en la tanda por 9-8.

El gol de Carlos Izquierdoz durante la tanda de penales

El zaguero argentino fue el segundo en patear para su equipo y el primero en convertir, luego de apuntar arriba al segundo palo y colgar la pelota en el ángulo.

Las palabras de despedida de Carlos Izquierdoz para el mundo Boca

Tras oficializar su final de vínculo con el club, el ahora exjugador “Xeneize” escribió un sentido mensaje para todo el entorno de Boca Juniors a modo de despedida y agradecimiento para con la institución: “Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre.”

“Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así... Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso.”

“Párrafo aparte para la gente, llenaron cada estadio que me tocó jugar, alentaron en las buenas y las malas y cada hincha que me cruce me trató con respeto. Son los más grande de este club.”