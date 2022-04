La NBA está en el mejor momento de la temporada, los playoffs. Sixers-Raptors, Suns-Pelicans y Dallas-Utah se enfrentan en tres juegos que pueden ser definitorios.

Joel Embiid buscará llevar a los Sixers a una nueva semifinal de la Conferencia Este. Foto: @ucuweb

El primer partido de la jornada será Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. A las 20 se enfrentarán en el Scotiabank Arena. Será transmitido por NBA TV. La serie está 3 a 2 a favor del equipo de Joel Embiid. De ganar, pasaran a las semifinales de la Conferencia Este. Allí espera Miami Heat. El equipo canadiense buscará igualar el cotejo después estar perdiéndolo por 3 a 0.

Un rato más tarde, a las 20:30 se dará inicio al encuentro entre Phoenix Suns y New Orleans Pelicans. Será en el Smoothie King Center pero no tendrá transmisión para Argentina. El equipo comandado por Chris Paul está 3 a 2 arriba en la serie. Buscará sellar su clasificación como visitante. No solo es favorito para llevarse esta llave, sino también para ganar el anillo. Los dirigidos por Willie Green intentarán hacerse fuertes de local y forzar un séptimo partido.

Los Phoenix Suns de Chris Paul son uno de los candidatos a ganar el anillo de la NBA. Foto: @NBAnalitycs

Por último a las 23 se jugará un partidazo entre Dallas Mavericks y Utah Jazz. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star+. Será en el Vivint Smart Home Arena. La serie está a favor del equipo de Luka Doncic por 3 a 2. Intentarán liquidar la llave como visitante para enfrentarse en la próxima ronda al ganador del duelo entre Suns y Pelicans. El equipo de Donovan Mitchell querrá ganar de local y definir las cosas en el American Airlines Center.