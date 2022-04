Para sorpresa de muchos, los Brooklyn Nets cayeron en primera ronda de playoffs ante los Boston Celtics. Eran uno de los candidatos a llevarse el anillo de campeón de la NBA.

Kevin Durant defiende a Jason Tatum. Foto: @EnLineaNBA

Un equipo plagado de estrellas, Kevin Durant, Kyrie Irving y LaMarcus Aldrige, entre otros, no pudo ante unos Celtics infalibles. Perdieron 4 a 0 y el fracaso ya es una realidad. Los comandados por Steve Nash nunca pudieron asentarse en la serie. Ni de local ni de visitante.

La temporada empezó con la máxima ilusión al tener a tres superestrellas en el equipo como lo son Durant, Irving y James Harden. Pero los problemas no tardaron en llegar.

Primero fueron los conflictos para que el ex base de los Cleveland Cavaliers pudiera jugar. Debido a su postura de no vacunarse contra el COVID-19, no pudo jugar la primera parte de la temporada regular. Recién para la segunda etapa logró disputar los partidos como visitante en estados que no requerían que las personas estén vacunadas contra el Coronavirus para participar de eventos deportivos en lugares cerrados. Mientras que de local no lo pudo hacer hasta las últimas semanas de la temporada. El estado de Nueva York no permitía que jugara al no estar vacunado.

Kyrie Irving se perdió la mayor parte de la temporada al no estar vacunado contra el COVID-19. Foto: @EnLineaNBA

En segundo lugar, la partida de James Harden a Philadelphia 76ers al término del periodo de traspasos. El ex Houston Rockets se fue al no sentirse cómodo en Brooklyn. Dejó al equipo sin una de sus tres superestrellas. Como moneda de cambio llegó Ben Simmons, que no llegó ni a debutar.

En tercer lugar, la lesión de Kevin Durant en un momento clave de la temporada. El alero se lesionó el 15 de enero su rodilla izquierda. Recién pudo volver a las canchas el 2 de febrero.

Esto hizo que los Nets finalicen la temporada jugando el Play-In. Terminaron enfrentándose en primera ronda de playoffs ante el número dos del este, Boston Celtics, rival difícil en esta instancia. De igual manera seguían siendo candidatos al título. Se toparon con la realidad: barrida 4 a 0 ante el segundo equipo más ganador de la historia. El fracaso seguramente traerá secuelas en el equipo de Brooklyn.