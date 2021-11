Diego Maradona sigue siendo una de las figuras que le agrega valor a los objetos día a día. El astro sigue vendiendo camisetas, botines, cuadros e incluso calcomanías por precios millonarios que exceden lo terrenal.

En ese marco, un empresario adquirió por un valor exorbitante una calcomanía del Diez en Estados Unidos. Se trata de la primera figurita con la cara de Maradona que lanzó Panini en el año 1979 para el mundial juvenil.

Diego Maradona en figuritas a lo largo del tiempo

En aquella oportunidad, el mundo conoció a un joven Diego que era la gran figura de una Argentina que obtendría por primera vez un mundial juvenil. Después de ser figura en Japón, el Diez comenzaba a dar sus primeros pasos en la elite del fútbol.

El autor de Panini Football Stickers: The Official Celebration, Greg Lansdowne, brindó una entrevista para el diario británico The Sun y reveló cuánto fue lo que pagaron este año para adquirir la calcomanía.

La figurita de Diego Maradona en el mundial juvenil de 1979

“Hace unos meses, una versión de la primera calcomanía Panini de Diego Maradona se vendió por 555.960 dólares en Estados Unidos”, comentó sobre el precio del cromo de fútbol que se convirtió en el más caro de la historia. La figurita fue lanzada como parte de una colección de 1979/80 y fue subastada en Goldin Auctions.

“Hace unos 18 meses, muchos de los estadounidenses encerrados (por la pandemia) decidieron que iban a coleccionar pegatinas y tarjetas de fútbol. Como resultado, los precios, especialmente para los grandes nombres, han aumentado exponencialmente”, completó.