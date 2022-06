Luego del pequeño receso por la victoria de Boca en la Copa de la Liga Profesional, este fin de semana vuelve la programación habitual del fútbol argentino. Con el inicio de la Liga Profesional de Fútbol, están todos los detalles que hay que saber sobre el torneo que tendrá el regreso de los descensos a la Primera Nacional.

El primer partido de la jornada será el duelo entre Barracas Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. Se jugará desde las 20 horas y tendrá Darío Herrera como el árbitro principal junto a Diego Abal como parte del VAR.

La Liga Profesional tendrá 27 fechas y será un formato de todos contra todos. Foto: Orlando Pelichotti

En las últimas semanas, se dio a conocer el fixture de la Liga Profesional que tendrá un total de 27 fechas. El formato que se jugará es similar al que se disputó el año pasado con River como protagonista, en un todos contra todos, similar al torneo que acostumbran en la gran mayoría de las ligas.

La confección del fixture no se realizó no por sorteo. Una de las cuestiones que se definieron fueron las localías: cambiarán para los clásicos después de dos ediciones consecutivas (Liga Profesional 2021 y Copa LPF 2022) jugándose en el mismo estadio. Lo que sí, no habrá una fecha de clásicos como sí pasó en la Copa de la Liga.

La Liga Profesional no tendrá fecha de clásicos, pero sí van a invertir las localías de la Copa. Foto: Gentileza Clarín

Cuándo se jugarán los clásicos de la Liga Profesional

Sin embargo, se conoce cuándo habrá clásicos. En la primera fecha se destaca el clásico de La Plata con Estudiantes recibiendo a Gimnasia. En la 2, Colón hará lo propio con Unión, mientras que en la fecha 9 estará el clásico rosarino en la cancha de Rosario Central recibiendo a Newell’s. Por su parte, en la 7, estará el clásico de Avellaneda con Racing e Independiente. Mientras que el Superclásico, que volverá a jugarse en La Bombonera, tendrá lugar en la fecha 18.

Cuándo termina la Liga Profesional

Como la Copa del Mundo iniciará el 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, se decidió que la Liga Argentina 2022 culmine un mes antes. Habrá fechas entre semana, ya que los fines de semana entre el 5 de junio y 23 de octubre no llegan a cubrir el total de las 27 jornadas.

Luego de finalizado el campeonato, Boca, flamante campeón de la Copa de la Liga Profesional, jugará ante el ganador de la Liga Profesional el Trofeo de Campeones. En caso de repetir el xeneize, podría darse una nueva final con Tigre o el segundo de la tabla anual.

Boca deberá jugar el Trofeo de Campeones ante el ganador de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Cómo se definirán los descensos en la Liga Profesional 2022

Los dos equipos que queden últimos en la tabla de promedios serán los que pierdan la categoría y pasarán a la Primera Nacional. De la segunda categoría ascenderán dos equipos: el ganador del torneo y el ganador del reducido.

Hoy en día, los dos equipos complicados con los promedios son Godoy Cruz y Patronato. De abajo para arriba, los siguen Platense, Atlético Tucumán y Sarmiento, entre otros. Uno de los grandes que no se debe descuidar es San Lorenzo que se acerca a la zona de abajo, algo parecido a lo que le pasa a Independiente.

Así es la primera fecha de la Liga Profesional 2022

Viernes 3 de junio

20.00 Barracas Central – Central Córdoba

Sábado 4 de junio

12.00 Atlético Tucumán – Colón

14.00 San Lorenzo – Independiente

16.30 Banfield – Newell’s

19.00 Platense – Godoy Cruz

19.00 Patronato – Vélez

21.30 Racing – Huracán

Domingo 5 de junio

13.00 Talleres – Sarmiento

13.00 Unión – Tigre

17.00 Estudiantes – Gimnasia

19.30 Boca – Arsenal

21.30 Defensa y Justicia – River

Lunes 6 de junio

19.00 Rosario Central – Lanús

21.30 Argentinos – Aldosivi