Racing vuelve a ponerse a prueba ante su gente. Recibe a Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El colombiano Cardona y su primer tanto en Racing de Avellaneda. (Fotobaires). Foto: Nicolas Aboaf

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón desde las 21.30, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la transmisión de Fox Sports Premium.

La Academia todavía no conoce la victoria en la Copa. Si bien logró sumar, el nivel de juego del equipo de Fernando Gago no convence y no cumple con los objetivos hasta el momento. Racing juntó dos empates ante Gimnasia y Defensa y Justicia.

Gabriel Avalos marcó dos goles para el triunfo de Argenitnos Juniors sobre Newell's en la goleada por 3-0. / Gentileza. Foto: GEtnileza

El Bicho viene con puntaje perfecto y no recibió goles en contra. Superó por la mínima a Patronato y goleó a Newell’s por 3-0. El conjunto de Gabriel Milito quiere seguir de racha.

Formaciones de Racing - Argentinos Juniors