La tenista china Qinwen Zheng quedó eliminada de Roland Garros ante Iga Swiatek. Una vez finalizado el partido, se quejó de los dolores que sintió.

El partido fue 6-7, 6-0 y 6-2 para la polaca. Ganó el primer set demostrando un gran nivel. No pudo sostenerlo en los otros dos y se la nota muy dolorida. No tuvo respuestas ante la mejor tenista del mundo y se despidió temprano del torneo francés. Primero se pensaba que tenía una lesión en una pierna. Luego del encuentro, habló en conferencia de prensa. Allí explicó las razones de sus dolencias y contó bien que fue lo que le pasó.

Qinwen Zheng se quejó de sus dolores menstruales que no la dejaron jugaron en su mayor nivel. Foto: @usopen

“Son cosas de chicas. El primer día de menstruación para mí siempre es muy difícil y, si tengo que hacer deporte, siento mucho dolor. No puedo ir en contra de mi naturaleza”, declaró la número 74 del ranking de la WTA. Además agregó: “Quisiera ser un hombre en la cancha, pero no puedo. Me gustaría ser un hombre para no tener que sufrir esto”. También se lamentó el no haber podido disfrutar más y jugar mejor ante la mejor del mundo.

Cuando fue consultada por el dolor en su pierna, respondió: “Sí, lo de la pierna fue difícil, pero comparado a lo de mi estómago no fue nada. No puedo jugar mi tenis cuando me duele tanto el estómago”. La joven de 19 años se fue dejando en claro que ya piensa en tener una revancha, “Solo espero estar en mi mejor forma la próxima vez que juegue contra ella”.